Призер ОИ заканчивает 10-дневную голодовку: лишился почти 11 кг, терял сознание, пару раз даже хотел остановиться, но выдержал

25 апреля олимпийский призер легкоатлет Андрей Кравченко объявил 10-дневную голодовку в знак солидарности с политзаключенными. Срок голодовки определен неслучайно – столько дней он вместе с боксером Иваном Ганиным провел в жодинской тюрьме в ноябре 2020-го. Уже в первые дни после начала акции Кравченко скинул почти пять килограммов, но держался уверенно, тренировался и был убежден, что все не зря.

Призер ОИ голодает в знак солидарности с политзаключенными Беларуси: за 62 часа потерял 5 кг, верит, что всё не зря, смотрит рецепты на YouTube

Но последующие дни сложились не так хорошо: спортсмен терял сознание, из носа шла кровь, появилась слабость и головокружение. Сегодня, 5 мая, Кравченко завершает свою 10-дневную голодовку. А накануне в разговоре с Дмитрием Руто атлет подвел предварительные итоги акции, рассказал, насколько близок был к ее досрочному прекращению, сколько потерял килограммов и как намерен возвращаться к питанию.

– Начнем с традиционного вопроса: как самочувствие?

– Сейчас (вечером вторника, 4 мая – прим. Tribuna.com) более-менее нормально. Правда, есть слабость, голова немного болит, потому что ударился ею. Депрессивное состояние, которое проявляется в том, что у меня наступило такое безразличие – хочется просто сидеть и ничего не делать, ничего не читать и не смотреть. Что касается слабости, когда встаю и сажусь, темнеет в глазах. Только на свежем воздухе хорошо себя чувствую.

– Ты был готов к такому состоянию?

– Да. Читал же литературу, и там описано, что на восьмой день голодания наступает такое состояние.

– В Instagram ты написал о том, что у тебя произошел слом.

– В понедельник вечером резко стало хуже. Реально сильно захотелось есть, постоянно посещали мысли о еде, и это давило психологически. Оставалось только терпеть, благо сила воли есть.

– Ты также рассказывал, что во вторник утром у тебя пошла кровь из носа.





– У меня бывает такое, но обычно в результате того, что сморкнусь как-то не так. А тут просто проснулся и вижу, что кровь идет. Текла не сильно, но хорошо, что это быстро прекратилось. До четырех часов дня чувствовал себя более-менее нормально, поехал к маме [жены] Яны. Там в квартире, видимо, воздуха мало, поэтому стало немного похуже.





– Что насчет сна?





– Удивительно, но сплю прекрасно. Засыпаю в 22:30, просыпаюсь в восемь утра. Раньше у меня такое было редкостью. Высыпаюсь. Лучше, чем до голодовки :).





– Ты сбросил уже 10,7 кг.





– Да, к вечеру вторника. Впереди еще среда, поэтому думаю, что скину в итоге где-нибудь 11,5 кг.





– Когда за первые дни ты скинул почти пять килограммов, тебя эти цифры немного испугали. Как реагируешь на нынешние показатели?





– В первые дни, видимо, выходило много воды. Ведь когда был на сборах в Сочи, ел много рыбы, а она хорошо держит воду. И вот когда я начал голодовку, у меня моментально слетело килограмма три. Мне кажется, это была как раз вода. А потом начал скидывать по 800 граммов, по килограмму.





Признаюсь честно, первые четыре дня голодовки для меня были очень тяжелыми. В последующем стало чуть полегче. А на восьмой снова стало плохо.





– Какие сутки оказались для тебя самыми тяжелыми?





– Девятые, то есть вторник. Я даже сознание потерял – это вообще жесть. Сидел на диване у Яниной мамы дома, захотел в туалет. Резко встал и пошел. Зашел в ванную комнату, закрыл за собой дверь, в глазах потемнело, облокотился на стену, а в следующий момент открываю глаза и вижу, что я лежу на полу, подо мной разбитое ведро со средствами для уборки, болит голова. Видимо, когда падал, ударился головой. Если бы ударился о плитку на полу, то не обошлось бы без сотрясения мозга. По телу шла дрожь. Встал, на кухне быстро выпил полтора литра воды, и меня вроде отпустило.





Янина мама это увидела, начала бегать вокруг, распереживалась, говорила, что пойдет суп мне наливать, что я себя угроблю. Еле уговорил ее, что мне еще нужно дотерпеть сутки. Она не хотела меня отпускать, но убедил ее, что выйду на свежий воздух, и мне станет намного легче.









– Сколько времени ты провел без сознания?





– Не знаю точно, наверное, секунд 10. Теща сказала, что она сидела в комнате и услышала, что что-то в ванной упало. Так как дверь была закрыта, она не понимала, что случилось. Честно, я не ожидал, что со мной такое может произойти.





– Но ты же читал специальную литературу, а там наверняка были описаны побочные эффекты.





– Да, там много чего расписано, но вот о том, чтобы люди теряли сознание, я не читал. Наверное, в моем случае сказалось то, что я сидел, а потом резко встал.





– Может, на твое самочувствие повлияло и то, что параллельно с голодовкой проводил тренировки?





– С шестого дня я вообще не тренировался. Тем более начал терять мышцы, была слабость. Так что определил для себя, что упражнения могут только навредить.













– Физические упражнения у тебя были рассчитаны на то, чтобы отвлечься от мыслей о голоде. Как удавалось не думать о еде в отсутствие тренировок?





– Помню, что на пятый день отжимался, сделал это 100 раз, и у меня в локтях появилась какая-то дрожь, суставы начали трястись. Тогда окончательно понял, что все, хватит. А как отвлекался от мыслей о еде? Да ничего особенного, просто проводил время с дочкой.





– Ты в Instagram постил фото, где дочка стоит перед тобой и ест, а ты тренируешь силу воли.





– Точно, причем она же это специально делала. Я играл в игру, она брала табуретку, садилась передо мной и начинала есть. Сама научилась этому, привлекает внимание. Как будто понимает, через что я прохожу. А я за все прошедшие дни даже крошки в рот не положил – одна вода была. Единственный мой косяк был в том, что я с шестого дня начал пить всего по литру, и, наверное, из-за этого состояние ухудшилось. Банально не хотелось пить. Наверное, в первые дни, когда пил по четыре литра (в первый так вообще пять литров залил в себя), хватило воды, поэтому потом уже не хотелось.





– Кто-нибудь помимо тещи еще пытался тебя накормить в течение этих дней?





– Многие писали, говорили, чтобы не мучил себя. Благодарили за мою акцию, но просили поберечь себя, потому что я людям нужен здоровый :). Но я всем доступно объяснял, для чего это делаю, люди меня понимали и больше не отговаривали. Яна очень сильно переживала, предлагала хотя бы морковный сок. Но ничего. В среду – последний день голодовки. Нужно себя чем-то занять – наверное, километров 10 пройдусь, прогуляюсь.





– Ты периодически размещал фотографии, как меняется твое тело. При взгляде в зеркало какие у тебя возникали мысли?





– Что я – настоящий дрыщ :). Это не мое, я не люблю себя таким, настолько худым. Мой оптимальный вес – 87 кг, точно не 80.





Пару раз в Instagram написали мне, что я захотел попиариться, а заодно и похудею. Блин, нафиг мне это надо – так измываться над собой ради похудения? Какой пиар может быть в голодовке? Но это были такие аккаунты, у которых 0 подписчиков, 0 постов. Спрашивали, зачем я выставляю фото «до» и «после». Поймите, я хочу людям показать, что такое голодовка. От людей, которые сидят в тюрьмах, вообще ничего не остается. Я вообще не понимаю, как [политзаключенный Игорь] Лосик голодал 27 дней. Что от него осталось? Если я падаю на девятый день, выгляжу, как дрыщ, что от Игоря осталось по прошествии почти месяца? Думаю, он ходил по черте, был на грани жизни и смерти.





– А потом он выходил из голодовки, а ведь это тоже нужно делать аккуратно.





– Да. И как он выходил? В тюрьме же ничего нет. Ни сока, ни салата какого-нибудь. Может, как-то выходил за счет супов, каш, но я все равно не представляю, каково ему было.





– Тебе хватило сил, чтобы принять участие в очередном челлендже за ЗОЖ.















– На видео было заметно, что мне реально тяжело. После парочки прыжков появилась одышка. Не знаю, как буду выходить из голодовки, но точно начну наедать массу, доведу вес хотя бы до 89 кг. Мне некомфортно быть таким, как сейчас, очень худым. У меня даже трусы спадают. – На видео было заметно, что мне реально тяжело. После парочки прыжков появилась одышка. Не знаю, как буду выходить из голодовки, но точно начну наедать массу, доведу вес хотя бы до 89 кг. Мне некомфортно быть таким, как сейчас, очень худым. У меня даже трусы спадают.





Я понял одно: голодовка – это просто жесть. Некоторые пишут, что благодаря голодовке обновится организм, станет легче. Ну не знаю. Я пока ничего хорошего и положительного для себя и для своего здоровья не почувствовал.





– Как ты пережил Пасху?





– Мы поехали к [активисту SOS BY] Косте Яковлеву, там накрыли на стол. Еды хватало, запахи классные, но я специально ушел в другую комнату, чтобы ничего не чувствовать и не дразнить себя. Подошел к столу, посмотрел, что гости будут есть, пожелал всем приятного аппетита и ушел :).





– Твоя первая Пасха без куличей и яиц?





– О да, точно. Мы еще вечером заехали к Яниной маме, у нее тоже были большие вареные яйца. Но все нормально, я не сорвался. Рад, что смог преодолеть этот путь, для меня это маленькая победа. Хотя еще сутки нужно дотерпеть.





– Были ли минуты, когда ты задумывался о том, что нужно прекратить голодовку?





– В понедельник вечером посещали такие мысли и во вторник, после того как упал в ванной. Думал, что станет настолько плохо, что откажет какой-нибудь внутренний орган. Когда Янина мама предложила налить супа, я прямо даже задумался. Но выпил воды, мне полегчало, понял, что до конца дотерплю.





– Можешь сказать, что такое испытание организма было не напрасным?





– Судя по тому, сколько людей мне написало со словами поддержки и благодарности, точно все не зря. Как я уже говорил, даже если один человек вдохновится моим поступком, это придаст ему сил для дальнейшей борьбы, то все не напрасно.





– Помню, когда ты только объявил о начале голодовки, появилось много желающих с тобой пообщаться, взять интервью. Ожидал такой реакции СМИ и общественности?





– Нет, не ожидал. Если честно, особо не хотел афишировать свою акцию, но так получилось, что узнали, начали предлагать пообщаться. Я никому не отказывал. Просто не понимаю, почему я должен молчать о том, что в Беларуси реально есть проблемы, что у нас люди сидят ни за что. Об этом нельзя забывать. Если мы сейчас начнем на все закрывать глаза, то чего мы вообще хотели добиться, ради чего старались и боролись?





– Может быть, кто-то, как и ты, позже объявит голодовку. Что можешь посоветовать таким людям?





– Если кто-то соберется голодать, пишите мне и консультируйтесь :). Но я никому не советую проводить такие эксперименты над организмом.





– Оглядываясь назад, ты понимаешь, где, может быть, допустил ошибки, из-за которых голодать было тяжело?





– Перед голодовкой я поужинал плотно, а обычно к такому готовятся: делаются клизмы, чистится организм, люди едят салаты. И тогда голодовка проходит намного легче. А я, по сути, не готовился, пошел сразу по-жесткому. Вот это была первая ошибка. Вторая – то, что с шестого дня перестал пить много воды. И, возможно, пять дней с физической нагрузкой были лишними.





– Сколько времени понадобится для выхода из голодовки?





– Планирую выходить семь дней. Сначала хотел растянуть это на 10 дней, но вижу, что нужно вес набирать. Сам себя боюсь :). Мне тяжело и некомфортно в таком весе, я слабый и дряхлый, внутри абсолютная пустота. Хочется обрести тонус, заряд сил.





– Выход из голодовки – процедура не менее тяжелая, чем сама голодовка?





– Да. В первый день, в четверг, буду пить разбавленный водой морковный сок. Во второй день – морковный салат с натертой капустой. Вечером третьего дня можно будет овсяную кашу на воде. Жалко, что яйцо вареное можно включать только на седьмой день, я просто яйца очень люблю. Думаю, через неделю после выхода из голодовки все-таки сварю себе яйца и куриную грудку. А полноценно питаться мясом, думаю, смогу лишь через недели две.





– Пойдешь ли ты когда-нибудь еще на такой шаг?





– Если это понадобится, если от этого что-то будет зависеть, то пойду 100 процентов. Просто так, для себя, делать этого больше никогда не буду. А если для поддержки, для выражения солидарности – то без проблем.





– На благотворительном аукционе до сих пор выставлена твоя золотая медаль с ЧЕ-2011. За пару дней до окончания аукциона цена достигла уже почти трех тысяч долларов.





– Хотелось бы, конечно, побольше, но, видимо, интерес к медалям поутих. Тем не менее, и это неплохая сумма. Любая поддержка для людей – все не зря.





Фото: Instagram Андрея Кравченко







