В Эстонии стартуют крупнейшие за 25 лет учения США в Европе













Полевая артиллерия 41-й бригады армии США выпустит более 10 ракет из установок залпового огня. Во время стрельб будет отрабатываться управление огнем и координация между различными частями и штабами, сообщила пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии.





пишет interfax.by. Вечером 7 мая 82-я воздушно-десантная дивизия США совершит воздушный десант на аэродроме Нурмсе. Основная часть десантников будет доставлена в Эстонию напрямую из США, из Северной Каролины. Десант будет выброшен ночью в тактической обстановке, максимально приближенной к реальной,interfax.by.





Днем и ночью 8 мая американские войска на вертолетах будут переброшены из Нурмсе на Центральный полигон, уточняется в сообщении.





Из эстонских частей в учениях примут участие 1-я пехотная бригада вместе с дислоцированной в стране боевой группой союзников НАТО и Командованием специальных операций.





Учения Swift Response являются прологом серии учений США Defender Europe 21, крупнейших учений Соединенных штатов в Европе за последние 25 лет. Они будут проходить одновременно в 16 европейских странах с участием 28 000 военнослужащих. Помимо Эстонии, воздушно-десантные операции пройдут в Болгарии и Румынии.

В рамках Swift Response отрабатывается защита Эстонии в случае кризисной ситуации. В учениях примут участие около 2500 военнослужащих Сил обороны Эстонии, США и Великобритании, более 20 самолетов и 25 вертолетов. Их целью является отработка оперативной переброски сил США в горячие точки, а также готовности национальных сил и инфраструктуры принимать союзников.





Завершатся учения Swift Response 14 мая.







