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Директор "Спецтехинновации" объявлен в межгосударственный розыск по подозрению в особо крупном мошенничестве

05.05.2021 21:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следственный комитет объявил в межгосударственный розыск 39-летнего мужчину, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Среди его жертв - 5 лесхозов и 1 завод.



"По данным следствия, с августа 2020 года по январь 2021 года, являясь директором ООО "Спецтехинновация", мужчина путем обмана должностных лиц пяти лесхозов и завода мошенническим путем завладел принадлежащими указанным юридическим лицам денежными средствами на общую сумму более Br250 тыс.", - говорится в сообщении ведомства.

Директор фирмы участвовал в процедурах государственных закупок, становясь победителем, он заключал договоры с заказчиками на поставку различной продукции, в том числе тракторов и станков. Условием заключения договора было внесение частичной предоплаты.

"После получения денежных средств от заказчиков фигурант по различным причинам взятые на себя обязательства не выполнял и не намеревался, на их телефонные звонки не отвечал. Все полученные противоправным способом денежные средства он присваивал", - рассказали в СК.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь (мошенничество в особо крупном размере), также заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 211 Уголовного кодекса (присвоение имущества лицом, которому оно вверено, совершенное в особо крупном размере), пишет smartpress.by.
 
 
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Следственный комитет объявил в межгосударственный розыск 39-летнего мужчину, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Среди его жертв - 5...
 
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