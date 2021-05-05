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Сивицкий: Россия начинает прибегать к более жестким инструментам давления на Лукашенко
05.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий – о возможных причинах сокращения поставок российской нефти в Беларусь.
По поводу
Сивицкий напомнил о
Возможно, в том числе поэтому правитель Беларуси так жестко обошелся с банкиром.
По мнению Сивицкого, с недавних пор Кремль осознал, что он не сможет заставить Лукашенко начать конституционную реформу мягкими инструментами – политико-дипломатическими.
– Сейчас Кремль ищет другие инструменты влияния. Моя гипотеза заключается в том, что они будут более жесткими, будут включены определенные экономические инструменты, – сказал Сивицкий.
В этом контексте он считает «очень интересной» историю с использованием Россией американских санкций против белорусских предприятий как повода
Но, как считает политолог, Лукашенко не собирается полностью сдавать суверенитет Беларуси, т.к. видит в нем «ресурс своей власти и монополию на насилие».
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О возможных причинах сокращения поставок нефти в Беларусь.
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