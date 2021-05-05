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Промышленность пошла неплохо: Лукашенко обсудил экономику с экс-президентом Молдовы Додоном
05.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Поговорили по душам. Александр Лукашенко встретился в среду в неформальной обстановке с экс-президентом Молдовы Игорем Додоном, сообщает «МИР 24».
Переговоры прошли в загородной резиденции белорусского лидера. Поговорили о политической ситуации в Беларуси после президентских выборов в прошлом году. Лукашенко рассказал Додону об ответе Минска на санкции со стороны Евросоюза и США. Большая часть беседы касалась развития экономик двух стран в условиях пандемии.
Игорь Додон еще в период своего президентства не раз говорил о том, что является приверженцем политического курса Александра Лукашенко, а сейчас внимательно следит за ситуацией в Беларуси.
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Переговоры политиков прошли в загородной резиденции белорусского лидера.
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