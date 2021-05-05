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Промышленность пошла неплохо: Лукашенко обсудил экономику с экс-президентом Молдовы Додоном

05.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Поговорили по душам. Александр Лукашенко встретился в среду в неформальной обстановке с экс-президентом Молдовы Игорем Додоном, сообщает «МИР 24».

Переговоры прошли в загородной резиденции белорусского лидера. Поговорили о политической ситуации в Беларуси после президентских выборов в прошлом году. Лукашенко рассказал Додону об ответе Минска на санкции со стороны Евросоюза и США. Большая часть беседы касалась развития экономик двух стран в условиях пандемии.

«Экономика неплохо сработала. У нас плюс 1% к высокому уровню в прошлом году. Мы не грохнулись: мы на 0,5% по ВВП упали. Я не об этом хочу сказать. Просто все закрылись вокруг, а мы работали, не закрылись из-за COVID-19. Мы много продали на складах, распродали практически все. Промышленность пошла неплохо», – сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Игорь Додон еще в период своего президентства не раз говорил о том, что является приверженцем политического курса Александра Лукашенко, а сейчас внимательно следит за ситуацией в Беларуси.

В Минске у Игоря Додона в составе молдавских парламентариев запланирована встреча в белорусском правительстве. Также экс-президент примет участие в открытии памятника соотечественнику – герою Советского Союза Иону Солтысу.



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Теги: Минск
 
 
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Переговоры политиков прошли в загородной резиденции белорусского лидера.
 
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