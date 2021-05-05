В Гомеле вынесли приговор директору местного филиала Белгазпромбанка, которого судили за «взятки от друзей»

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Николаенко суд Центрального района Гомеля приговорил к пяти годам колонии усиленного режима и штрафу в размере 300 базовых величин (8700 рублей). Казакевичу дали штраф в размере 1 тысяча базовых величин (29 000 рублей).





пишет TUT.BY. Директора гомельского филиала Белгазпромбанка, 58-летнего Валерия Николаенко, задержали в июне прошлого года за получение от своих же друзей взятки — ноутбука от 44-летнего предпринимателя Вадима Казакевича и денег от другого гомельского бизнесмена Валерия Романенко. В 2020 году он написал явку с повинной и признался, что в разное время передал другу-банкиру около трех тысяч долларов за «благоприятное решение вопроса», входящего в компетенцию Николаенко. Романенко проходит по делу свидетелем,TUT.BY.





Оба обвиняемых признали вину полностью.





Казакевич в своих показаниях пояснил, что сумма, затраченная на подарок другу, была для него незначительной, поэтому он и не требовал за него денег. Также он отметил, что не сильно при этом рассчитывал на особое отношение со стороны друга-банкира, поскольку не знал о том, что все одобрения кредитов происходят в Гомельском филиале, которым руководил Николаенко. Думал, мол, что все решения — за головным офисом.





Романенко отметил в суде, что считал переданные Николаенко деньги не взяткой, а дружеской помощью.





«Дело Белгазпробанка»





Напомним, задержания в Белгазпромбанке начались 11 июня. Сначала был задержан глава филиала Белгазпромбанка в Могилеве Сергей Кармызов: его уже осудили на три года за хищение в особо крупном размере.





В тот день в головной офис Белгазпромбанка пришли сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля «для осуществления процессуальных действий в отношении ряда юридических и физических лиц банка». Силовики проверяли банк до поздней ночи.





12 июня глава КГК Иван Тертель сообщил о задержании 15 человек: топ-менеджеров Белгазпромбанка из числа руководителей первого звена, а также бывших сотрудников банка, которые работали в различных коммерческих структурах. Было возбуждено два уголовных дела: по ст. 235 УК (Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Кроме того, в ходе следственных мероприятий изъято свыше 4 миллионов долларов, а также ценные бумаги на сумму свыше 500 тысяч долларов.





Комментировал ситуацию и Александр Лукашенко. По его словам, банк попал в поле зрения правоохранительных органов в 2016 году, но только в 2019-м были получены какие-то сведения. Он заявил, что намерен привлечь к расследованию этого дела «Интерпол, россиян, американцев, европейцев», чтобы они проанализировали все полученные белорусскими следователями документы.





«Когда его [Бабарико] сообщников отправили на нары, они уже вчера вечером все рассказали. За два часа принесли $ 14 тыс., потом еще $ 600 тыс. или $ 800 тыс. Там слитки золота, картины, все принесли сразу, только не трогайте. С ними аккуратно обошлись. Они все рассказывают. Поэтому ему придется это все рассказать», — заявил Лукашенко. При этом сказал, что это не накат с его стороны: «Никакого наката нет. Мне это сейчас и не нужно было».





Российские Газпромбанк и «Газпром», акционеры Белгазпромбанка, заявили о нарушении законодательства Национальным банком Беларуси при смене руководства, они заявляли о намерении «добиваться защиты своих прав и законных интересов всеми доступными правовыми средствами, а также принимать все возможные меры для охраны интересов клиентов и обеспечения финансовой стабильности банка».





В мае прошлого года пост председателя правления Белгазпромбанка покинул Виктор Бабарико. Он заявил, что собирается стать кандидатом в президенты. 19 января 2021 года Совет директоров Белгазпромбанка утвердил председателем правления банка Надежду Ермакову.





Сейчас в суде идет рассмотрение дела Виктора Бабарико и топ-менеджеров Белгазпромбанка.



