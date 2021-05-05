Белорусскому интернету – 27 лет

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский интернет отмечает 27-й день рождения. Несколько лет подряд домен .by удерживал первое место по темпам роста в Европе. Почему сеть развивалась так стремительно, узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Где зарегистрировать почту или какое имя выбрать для сайта – вопрос не только в цене, комфорте, но и безопасности. 5 мая 1994 года Беларусь получила свой национальный домен. Сегодня в нем более 135 тысяч интернет-ресурсов. Каждые 16 минут появляется новое имя с приставкой .by.

Компьютеры «общаются» между собой при помощи IP-адресов. Но пользователю привычнее доменные имена. Самый дорогой из них за всю историю белорусского сегмента – имя сайта азартных игр. Уникальное название интернет-казино обошлось в 30 тысяч долларов.

«45% доменов зарегистрированы юридическими лицами, остальные 55% делят между собой физические лица и индивидуальные предприниматели. Это интернет-магазины, блоги, фирмы, новостные сайты. Единственное наше условие, чтобы контент был не противозаконный», – отметил генеральный директор белорусского провайдера Сергей Повалишев.

Банковские сайты и базы данных медучреждений поддерживает один провайдер, сервис 24/7. На изменение и обновление имен сайтов уходит около 20 минут, раньше процесс занимал сутки. И сайты не работали.

«Мы поддерживаем работу наших корневых серверов для доменной зоны .by и .бел и отвечаем за их работу. Являясь техническим администратором, мы обеспечиваем работу программно-аппаратного комплекса, куда входят непосредственно сама база данных доменов, интерфейс взаимодействия с регистраторами и поддержка работоспособности ДНС-серверов», – пояснил технический директор белорусского провайдера Денис Отвалко.

Приоритет – безопасность. В доменной зоне .by практически исключено мошенничество. При регистрации все данные проверяются.

«Стоимость домена не высокая и не низкая. Она непривлекательна для мошенников, которые регистрируют домены для фишингов , для спамов и других злоупотреблений», – отмечает генеральный директор белорусского провайдера Сергей Повалишев.

Если срок работы домена не продлевается, его отправляют на аукцион. Вырученные деньги идут на благотворительность в детские дома Беларуси. За все время собрано более 700 тысяч долларов.

Как альтернативу сегодня можно выбрать не только домены .by, но и .бел. Так называется каждый десятый белорусский сайт.