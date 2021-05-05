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«Большая семерка» призывает провести новые выборы в Беларуси

05.05.2021 22:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На встрече глав МИД G7 в Лондоне обсуждали в том числе и «белорусский вопрос». В итоговом коммюнике министры выразили обеспокоенность по поводу происходящего в нашей стране. Снова упоминают о фальсификациях во время выборов президента как об установленном для них факте. И снова призывают белорусские власти хоть как-то отреагировать на это беспокойство.

«Мы глубоко обеспокоены политическим кризисом и кризисом в области прав человека после фальсификации президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года», — говорится в итоговом документе, подписанном представителями Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии.

Далее содержатся призывы освободить незаконно лишенных свободы за «выражение демократических устремлений», прекратить репрессии и нарушения прав человека.

«Мы осуждаем продолжающиеся репрессии в отношении журналистов и правозащитников и призываем режим уважать право на мирные собрания, — резюмируют министры. — Также призываем режим вступить в конструктивный диалог со всеми слоями общества, включая реальных лидеров оппозиции и общества, и принять предложение председателя ОБСЕ о посредничестве в таком диалоге в качестве средства разрешения политического кризиса. Мы призываем режим провести новые, свободные и справедливые выборы под международным наблюдением. Мы привержены поддержке демократических устремлений белорусского народа и привлечению к ответственности виновных в нарушениях прав человека».

 
 
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На встрече глав МИД G7 в Лондоне обсуждали в том числе и «белорусский вопрос». В итоговом коммюнике министры выразили обеспокоенность по поводу происходящего...
 
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