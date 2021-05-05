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«Большая семерка» призывает провести новые выборы в Беларуси
Источник материала: Onliner
На встрече глав МИД G7 в Лондоне обсуждали в том числе и «белорусский вопрос». В итоговом
«Мы глубоко обеспокоены политическим кризисом и кризисом в области прав человека после фальсификации президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года», — говорится в итоговом документе, подписанном представителями Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии.
Далее содержатся призывы освободить незаконно лишенных свободы за «выражение демократических устремлений», прекратить репрессии и нарушения прав человека.
«Мы осуждаем продолжающиеся репрессии в отношении журналистов и правозащитников и призываем режим уважать право на мирные собрания, — резюмируют министры. — Также призываем режим вступить в конструктивный диалог со всеми слоями общества, включая реальных лидеров оппозиции и общества, и принять предложение председателя ОБСЕ о посредничестве в таком диалоге в качестве средства разрешения политического кризиса. Мы призываем режим провести новые, свободные и справедливые выборы под международным наблюдением. Мы привержены поддержке демократических устремлений белорусского народа и привлечению к ответственности виновных в нарушениях прав человека».
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На встрече глав МИД G7 в Лондоне обсуждали в том числе и «белорусский вопрос». В итоговом коммюнике министры выразили обеспокоенность по поводу происходящего...
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