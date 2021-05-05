Будущие архитекторы: студенты представили проекты для Хатыни

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси перед студентами поставили задачу по-современному расширить и улучшить здание мемориального комплекса «Хатынь». В Белорусском техническом университете они представили 16 курсовых проектов, передает «МИР 24».

Молодые архитекторы видят новый корпус музея Хатыни с интерактивными экспозициями. Существующих площадей уже недостаточно, поэтому дирекция решила отдать для экспонатов административно-хозяйственное здание. Скорее всего, выберут не один, а несколько проектов, и объединят в общее архитектурное решение. Есть уже предложения и от студентов из стран СНГ.

«Изучал эту историю еще в школе в Душанбе и, когда нам дали этот проект, я начал более глубоко изучать. Появилась идея сделать его трогательным, более монументальным», – сказал студент 4-го курса БНТУ Рахимджон Шаропов.

«У нас учится очень много иностранных студентов, бывает много иностранных делегаций, чтобы мы могли им каждый раз показывать это святое место для каждого нашего белоруса и для каждого гражданина бывшего Советского Союза», – отметил ректор БНТУ Сергей Харитончик.