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Будущие архитекторы: студенты представили проекты для Хатыни
05.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси перед студентами поставили задачу по-современному расширить и улучшить здание мемориального комплекса «Хатынь». В Белорусском техническом университете они представили 16 курсовых проектов, передает «МИР 24».
Молодые архитекторы видят новый корпус музея Хатыни с интерактивными экспозициями. Существующих площадей уже недостаточно, поэтому дирекция решила отдать для экспонатов административно-хозяйственное здание. Скорее всего, выберут не один, а несколько проектов, и объединят в общее архитектурное решение. Есть уже предложения и от студентов из стран СНГ.
«Изучал эту историю еще в школе в Душанбе и, когда нам дали этот проект, я начал более глубоко изучать. Появилась идея сделать его трогательным, более монументальным», – сказал студент 4-го курса БНТУ Рахимджон Шаропов.
Также в рамках конкурса руководства университета и
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