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Будущие архитекторы: студенты представили проекты для Хатыни

05.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси перед студентами поставили задачу по-современному расширить и улучшить здание мемориального комплекса «Хатынь». В Белорусском техническом университете они представили 16 курсовых проектов, передает «МИР 24».

Молодые архитекторы видят новый корпус музея Хатыни с интерактивными экспозициями. Существующих площадей уже недостаточно, поэтому дирекция решила отдать для экспонатов административно-хозяйственное здание. Скорее всего, выберут не один, а несколько проектов, и объединят в общее архитектурное решение. Есть уже предложения и от студентов из стран СНГ.

«Изучал эту историю еще в школе в Душанбе и, когда нам дали этот проект, я начал более глубоко изучать. Появилась идея сделать его трогательным, более монументальным», – сказал студент 4-го курса БНТУ Рахимджон Шаропов.

«У нас учится очень много иностранных студентов, бывает много иностранных делегаций, чтобы мы могли им каждый раз показывать это святое место для каждого нашего белоруса и для каждого гражданина бывшего Советского Союза», – отметил ректор БНТУ Сергей Харитончик.

Также в рамках конкурса руководства университета и мемориального комплекса «Хатынь» подписали соглашение о сотрудничестве. Проектная работа над улучшением территории, прилегающей к музею, продолжается.



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руководства университета и мемориального комплекса «Хатынь» подписали соглашение о сотрудничестве. Проектная работа над улучшением территории, прилегающей к...
 
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