«Это заставило меня расплакаться»: собака спасла сороку и подружилась с ней

Источник материала: ОНТ

Жительница Квинсленда (Австралия) в сентябре прошлого года гуляла со своей собакой Пегги – стаффордширским бультерьером. Питомица обнаружила больную сороку, и с этого момента их история началась. Теперь совместные ролики и истории публикуются в Facebook , Instagram и TikTok .

Птицу тогда женщина пожалели и взяла с собой. Знакомый специалист по дикой природе дал рекомендации по уходу за сорокой. Спустя время птица поправилась, но улетать она не собиралась.

Молли, так прозвали птичку, подружилась с грозным стаффом. Животные стали неразлучны. Случилось даже такое, что хозяйке пришлось обращаться к ветеринарам! У Пегги случилась ложная беременность – решила, что сорока является её щенком.

Такая необычная дружба очень трогает сердца людей. Некоторые отмечают в комментариях, что даже расплакались от видео, как собака и птица спят рядом.





Хозяйка Пегги и Молли всегда держит окна открытыми, если птица все же захочет улететь. Однако птица, похоже нашла свое гнездо и не собирается его покидать.

Фото: https://www.facebook.com/peggyandmolly/

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram