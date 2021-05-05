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«Это заставило меня расплакаться»: собака спасла сороку и подружилась с ней

05.05.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Это заставило меня расплакаться»: собака спасла сороку и подружилась с ней

Жительница Квинсленда (Австралия) в сентябре прошлого года гуляла со своей собакой Пегги – стаффордширским бультерьером. Питомица обнаружила больную сороку, и с этого момента их история началась. Теперь совместные ролики и истории публикуются в FacebookInstagram и TikTok

Птицу тогда женщина пожалели и взяла с собой. Знакомый специалист по дикой природе дал рекомендации по уходу за сорокой. Спустя время птица поправилась, но улетать она не собиралась. 

Молли, так прозвали птичку, подружилась с грозным стаффом. Животные стали неразлучны. Случилось даже такое, что хозяйке пришлось обращаться к ветеринарам! У Пегги случилась ложная беременность – решила, что сорока является её щенком.

Такая необычная дружба очень трогает сердца людей. Некоторые отмечают в комментариях, что даже расплакались от видео, как собака и птица спят рядом.


Хозяйка Пегги и Молли всегда держит окна открытыми, если птица все же захочет улететь. Однако птица, похоже нашла свое гнездо и не собирается его покидать.  

Фото: https://www.facebook.com/peggyandmolly/

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Жительница Квинсленда (Австралия) в сентябре прошлого года гуляла со своей собакой Пегги – стаффордширским бультерьером. Питомица обнаружила больную сороку, и с...
 
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