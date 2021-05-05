Чудеса, любовь монахинь и скандал: вышел трейлер фильма о Бенедетте Карлини

Источник материала: ОНТ

YouTube-канал киностудии Pathé опубликовал трейлер фильма Пола Верховена «Непорочная дева» («Benedetta»), который покажут на Каннском кинофестивале 9 июля.





Картина основана на реальных событиях, которые произошли в XVII веке. В центре исторической драмы – Бенедетта Карлини. В возрасте 9 лет ее семья отдала девочку в монастырь молодого ордена Театинцев.

С раннего возраста девочка была способна творить некие чудеса, ее посещали религиозные и эротические видения, иногда на её теле появлялись стигматы (кровоточащие раны). Поэтому Бенедетта сразу же повлияла на жизнь общества. К тридцати годам молодая женщина снискала уважение других монахинь из-за своего трудолюбия, и стала настоятельницей монастыря.

Через какое-то время Бенедетту обвинили в сношениях с дьяволом, одержимости и в сексуальной связи с монахиней по имени Бартоломея. Причины, по которой вообще началось расследование и были выдвинуты эти обвинения, доподлинно неизвестны.

В итоге Бенедетта Карлини была лишена сана и отправлена в тюрьму, которой служил монастырь, где некогда она была настоятельницей. В заключении Бенедетта прожила около 35 лет и умерла в возрасте 70 лет, скорее всего, из-за естественных причин.

В фильме сыграли Виржини Эфира, Шарлотта Рэмплинг, Дафна Патакия, Ламбер Вильсон и Оливье Рабурден.

Фото: скриншот видео

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