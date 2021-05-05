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Не Варшава и не Великие Луки. Рокоссовский родился в Беларуси – новые сведения открыли в Национальном историческом архиве
Источник материала: ОНТ
Не Варшава и не Великие Луки возле Пскова. Константин Рокоссовский обрёл малую родину на белорусской земле. Теперь известна и точная дата рождения, и настоящее отчество одного из лучших полководцев Великой Отечественной войны. Тайные страницы биографии открыли в Национальном историческом архиве в Минске. Символическая находка накануне Дня Победы. Пора расставлять точки над «і».
«Смотреть осторожно» - переплёт ветхий, как и сама «книга жизней». Сохранился единственный экземпляр из Свято-Троицкой церкви в Телеханах. Это полесское местечко в мире прочно ассоциируется со словом «лыжи». Сегодня - новое имя для гордости.
Ещё официально: 21 декабря 1894 или 96-го, в Варшаве или в Великих Луках появился на свет Рокоссовский Константин Константинович. Отчество изменил. «Ксаверьевич» устал от «нареканий» то Савельевичем, то Васильевичем. Придётся менять всё с начала.
Заметил нужную строчку Владимир Абрамчук. Собирал свою родословную - стал земляком Маршала Советского Союза, который командовал парадом Победы 24 июня 1945 года в Москве. Тогда чтобы быть на коне, требовалась истинно пролетарское происхождение.
Отец - польский шляхтич. Крёстные тоже не «лыком шиты». Читаем: начальник почтово-телеграфного отделения (стратегический объект!) и жена волостного писаря (очень важный человек в обществе XIX века). Знал ли кавалер ордена «Победы» правду?
Он говорил, что «немцы могли увидеть только то, что мы могли им показать». Это Рокоссовский во время операции «Багратион» настоял нанести не один, а два главных удара противнику: из района Рогачёва на Бобруйск и с низовьев Березины на Слуцк. Летом и осенью 1944 года Вермахт постигло поражение, которое превзошло даже сталинградское. «Гений манёвра» и свою биографию редактировал мастерски.
Статный, смелый, кумир большой страны. К слову, дважды Герою Советского Союза полагается бюст на родине. Рокоссовский сам указал на Великие Луки. Мол, Варшава заграница. Теперь в истории командующего Белорусскими фронтами меньше «или».
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Не Варшава и не Великие Луки. Рокоссовский родился в Беларуси – новые сведения открыли в Национальном историческом архиве
Не Варшава и не Великие Луки возле Пскова. Константин Рокоссовский обрёл малую родину на белорусской земле. Теперь известна и точная дата рождения, и настоящее...
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