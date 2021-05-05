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Сотрудники МЧС организовали автопробег по местам боевой славы в Брестском районе
Источник материала: ОНТ
В Брестском регионе сотрудники МЧС организовали автопробег по местам боевой славы советских солдат.
Колонна – одна из самых необычных – это спецтехника, которая используется для поисковых и спасательных работ. Маршрут – 25 км и самые знакомые места Пинского района. Это памятники и братские могилы воинов, партизан и мирных жителей, которых уничтожили фашистские оккупанты.
Присоединились к акции местные школьники. Для них это и урок истории. Вызвала интерес у ребят и техника МЧС – специальные машины и вертолёт. Такие патриотические акции по всей стране продолжатся.
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В Брестском регионе сотрудники МЧС организовали автопробег по местам боевой славы советских солдат. Колонна – одна из самых необычных – это спецтехника, которая...
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