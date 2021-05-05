Сотрудники МЧС организовали автопробег по местам боевой славы в Брестском районе

Источник материала: ОНТ

В Брестском регионе сотрудники МЧС организовали автопробег по местам боевой славы советских солдат.

Колонна – одна из самых необычных – это спецтехника, которая используется для поисковых и спасательных работ. Маршрут – 25 км и самые знакомые места Пинского района. Это памятники и братские могилы воинов, партизан и мирных жителей, которых уничтожили фашистские оккупанты.

Александр Худолеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси: «Мы приобщились к той акции, которая будет проводиться по всей стране. Наверное, в первую очередь это дань нашим предкам, тем, кто посвятил жизни нашему будущему. На наш взгляд, это слова благодарности тем, кто сегодня не с нами».

Сергей Новик, начальник управления аварийно-спасательной службы и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Беларуси: «Вспоминаешь дедов. И, конечно, хочется отдать дань уважения нашим предкам. У меня два деда и по маминой линии, и по отцовской – оба воевали. Один из них отвоевал всю войну, дошел до Берлина и вернулся, как говорится, Героем».

Присоединились к акции местные школьники. Для них это и урок истории. Вызвала интерес у ребят и техника МЧС – специальные машины и вертолёт. Такие патриотические акции по всей стране продолжатся.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram