Могилев праздновал Победу спустя 5 дней после начала операции «Багратион»: какой ценой она досталась? Рассказывают историки и очевидцы

Источник материала: ОНТ

Из истории. В июне 44-го началась операция «Багратион» по освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Могилёв праздновал Победу уже спустя 5 дней. Но, какой ценой она досталась. Форсирование Днепра с тысячами погибших, жизнь мирного населения в оккупации, концлагеря.

С первого дня Великой Отечественной войны Беларусь стала ареной кровопролитных оборонительных боёв. 23 дня в июле 1941 года Могилёв сдерживал натиск врага. Героизмом красноармейцев на Буйничском поле настолько вдохновился военный корреспондент Константин Симонов, что даже завещал развеять здесь свой прах после смерти.

Николай Борисенко, историк: «Впервые в той войне мы остановили армаду вермахта. Это стратегическое достижение в первый месяц войны. Ни один город Советского Союза не смог продемонстрировать такого упорства в обороне».

Александра Буракова, заведующая отделом Могилёвского областного краеведческого музея: «Как вспоминал Константин Симонов, он впервые увидел, что есть люди, которые остановят врага. Впервые увидел, что под Могилёвом есть части, которые не отступают, а сражаются до последнего патрона. Он увидел будущую победу».

Но до победы было ещё далеко. 1068 дней и ночей длилась нацистская оккупация Могилева. Пересыльные, рабочие, для военнопленных - город покрылся сетью концентрационных лагерей. Люди не жили, а выживали.

Александра Буракова, заведующая отделом Могилёвского областного краеведческого музея: «Во время оккупации Могилёв входил в зону армейского тыла. Власть была сосредоточена в руках фельдкомендатуры и осткомендатуры. И, конечно, новая власть установила и новый оккупационный режим. Следовали расстрелы, публичные казни».

Весь этот ужас видела и могилевчанка Евгения Черняк. Маленькой 10-летней девочкой встретила войну. Вспоминает, как каждый раз содрогалось тело при звуках взрывающихся бомб и снарядов, рёве истребителей. Всей семьёй тогда бежали прятаться в землянки, которые местные жители сооружали во дворах своих домов.

Евгения Черняк: «Вот это всё сожгли. Ни одного дома не осталось. Они написали, что здесь будет линия обороны. Всё сожгли, подчистили и ждали, что будут обороняться. Но их так погнали, что они не успели обороняться».

Летом 1943 года после победы красноармейцев в Курской и Сталинградской битвах фашисты начали основательно укреплять свои позиции на Восточном валу. Оборонительные сооружения и огневые точки строили на возвышенностях вдоль Днепра. Многие сохранились до сих пор.

Тот самый немецкий дот, с которого летом 1944 года фашисты беспощадно обстреливали красноармейцев. Шестеро советских солдат под командованием Ивана Мельнова всё же смогли форсировать Днепр и взять 40-метровую высоту. Огневая точка противника была уничтожена. И весь батальон смог преодолеть водный рубеж. Фашистов взяли в окружение. За совершённый подвиг всем бойцам группы Мельнова присвоено звание Героя Советского Союза.

Николай Борисенко, историк: «В 1941 году немцы котлы устраивали нам. А теперь они сами оказались, практически вся группа армия «Центр» оказалась в большом котле. И после операции Багратион, после освобождения Беларуси эта группа армии «Центр» практически перестала существовать».

Могилёв освободили 28 июня 1944 года. Этот день Евгения Черняк встретила в Литве. В 1943-м в концлагерь угнали всю семью.

Евгения Черняк: «Вдруг танки заезжают к нам на улицы. Советские танки со звёздами. Рвали цветы и несли в танки. Столько было радости. А женщины пожилые целовали их. Ой, не могу передать вам, что было!»

Память о Героях, освобождавших Могилёв, преподаватели и учащиеся Агролесотехнического колледжа увековечили в музее под открытым небом. Немецкий дот, наблюдательная вышка, танк, и окопы. Здесь воссоздали историческую линию обороны города на Днепре. Это место никого не оставляет равнодушным.

Виктор Куцепалов, мастер производственного обучения Могилёвского агролесотехнического колледжа: «Это всё сделано для того, чтобы не повторилась больше эта страшная война. Наши дети жили под чистым небом. И помнили тех ушедших солдат, которые не вернулись с поля боя».

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