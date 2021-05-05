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Могилев праздновал Победу спустя 5 дней после начала операции «Багратион»: какой ценой она досталась? Рассказывают историки и очевидцы
Источник материала: ОНТ
Из истории. В июне 44-го началась операция «Багратион» по освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Могилёв праздновал Победу уже спустя 5 дней. Но, какой ценой она досталась. Форсирование Днепра с тысячами погибших, жизнь мирного населения в оккупации, концлагеря.
С первого дня Великой Отечественной войны Беларусь стала ареной кровопролитных оборонительных боёв. 23 дня в июле 1941 года Могилёв сдерживал натиск врага. Героизмом красноармейцев на Буйничском поле настолько вдохновился военный корреспондент Константин Симонов, что даже завещал развеять здесь свой прах после смерти.
Но до победы было ещё далеко. 1068 дней и ночей длилась нацистская оккупация Могилева. Пересыльные, рабочие, для военнопленных - город покрылся сетью концентрационных лагерей. Люди не жили, а выживали.
Весь этот ужас видела и могилевчанка Евгения Черняк. Маленькой 10-летней девочкой встретила войну. Вспоминает, как каждый раз содрогалось тело при звуках взрывающихся бомб и снарядов, рёве истребителей. Всей семьёй тогда бежали прятаться в землянки, которые местные жители сооружали во дворах своих домов.
Летом 1943 года после победы красноармейцев в Курской и Сталинградской битвах фашисты начали основательно укреплять свои позиции на Восточном валу. Оборонительные сооружения и огневые точки строили на возвышенностях вдоль Днепра. Многие сохранились до сих пор.
Тот самый немецкий дот, с которого летом 1944 года фашисты беспощадно обстреливали красноармейцев. Шестеро советских солдат под командованием Ивана Мельнова всё же смогли форсировать Днепр и взять 40-метровую высоту. Огневая точка противника была уничтожена. И весь батальон смог преодолеть водный рубеж. Фашистов взяли в окружение. За совершённый подвиг всем бойцам группы Мельнова присвоено звание Героя Советского Союза.
Могилёв освободили 28 июня 1944 года. Этот день Евгения Черняк встретила в Литве. В 1943-м в концлагерь угнали всю семью.
Память о Героях, освобождавших Могилёв, преподаватели и учащиеся Агролесотехнического колледжа увековечили в музее под открытым небом. Немецкий дот, наблюдательная вышка, танк, и окопы. Здесь воссоздали историческую линию обороны города на Днепре. Это место никого не оставляет равнодушным.
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Могилев праздновал Победу спустя 5 дней после начала операции «Багратион»: какой ценой она досталась? Рассказывают историки и очевидцы
Из истории. В июне 44-го началась операция «Багратион» по освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Могилёв праздновал Победу уже спустя 5 дней. Но,...
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