Об «императорах» заграничных протестов, инфантильности «диаспор» и при чем здесь World of Warcraft. Рубрика «Будет дополнено»

Источник материала: ОНТ

Уныние и стабильная апатия в лагерях беглых за рубежом. Причём речь не только о говорящих головах, но и о тех группировках, которые считали себя теневыми лидерами протестов в Беларуси. Речь о так называемых диаспорах – они пафосно представляют себя в интервью зарубежной прессе, но, по сути, являются обычными интернет-троллями. О них, с именами и фамилиями, несмотря на всю конспирацию – Игорь Тур. Рубрика «Будет дополнено».





Знаете, что лично меня забавляет в тусовке беглых? Их нейминг – то, как они сами себя пафосно любят называть.

Все эти господа всплывают: кто-то всплыл в августе, другие пытаются всплыть до сих пор. Но в целом, рождены быть всплывшими там практически все. Но они не могут сказать вам честно: вот я, вот трое моих друзей, и мы спамим в комментариях. Нет, этот квартет безработных и бездомных обязательно будет называться как-то типа «Всепланетарный патриотически-демократический союз-Аполлон космически невероятных свидетелей БЧБ», ну, или какая-то другая чушь. На какого-нибудь просто Пашу вы внимания не обратите, а если он назовётся «императором», то шансы всплыть возрастают. Но перестаёт ли Паша быть просто Пашей? Меня зовут Игорь Тур, и я дополню тему.

Коротко обрисую тему, о которой поговорим сегодня. За рубежом есть какие-то кучки господ, называющие себя «диаспорами». Забавно, что не у всех у них есть белорусские паспорта. И вот эти кучки что-то делают, чтобы, как они уверяют, бороться с режимом в Беларуси. Напомню, что о них думает один из заговорщиков Щигельский – мужчинка он неприятный, но далеко не глупый.

«Я про белорусскую диаспору. Когда здесь появились вот эти новые люди, которые появились в двадцатом, они не знают и не понимают элементарных правил. И при этом то, что они творят, они творят ужас, но они это делают не потому, что они злобные, просто потому, что они тупые и необразованные в политическом смысле. То есть они инфантильные, необразованные, совершенно не имеют опыта, и поэтому получается всякая фигня».

А теперь – чуть подробнее о политической необразованности и инфантильности. Вот этого парня зовут Евгений Медведев. Почему мы о нём говорим? Несколько недель назад коллеги с Белтелерадиокомпании выдали в эфир спецрепортаж о кучках-диаспорах. О Медведеве там сказано мало, но Медведев считает себя императором заграничных протестов. Он обиделся на недостаточное внимание, и, как и положено инфантильному мужчине, записал своё видео, чтобы всплыть в море информации.

Поставлю на паузу и поясню: Евгений «Альянс расследователей» представляет в своей головушке, такой организации не существует. Он в активной протестной тусовке почти год, и никто о нём знать не знает. Обидно. Вот и назвался главой придуманного альянса, который со всеми такими же пафосными аббревиатурами сотрудничает и вот-вот дожмёт режим. «Альянс» – это Женя и парочка людей из чатика «Белорусы зарубежья». Они прикольные, но беспомощные. Евгений, чтобы вы понимали реальный расклад сил... О том, что вы готовите это видео, мы знали уже на стадии идеи, и вы что-то затянули с обсуждением и публикацией. Ещё и парочку фрагментов вырезали на флажке, да? И там ведь нет ничего интересного – непонятные онлайн-школы, творческие перфомансы, какие-то японцы кексы едят – ну детский сад. Я готов даже прорекламировать это в эфире.

С той лишь поправкой, что после репостов почти во всех протестных телеграм-каналах за неделю это видео посмотрело менее 5 тыс. человек. Если интересно – да смотрите, на здоровье, но помните, что сказал Щигельский про тупость и инфантилизм.

А мы продолжим о детских обидках Евгения.

Московская диаспора… Дорогие зрители, не могли бы вы в комментариях под их видео спросить, а сколько их, таких вот, в Москве? Эти «диаспоры» никогда ведь не говорят о себе в абсолютных цифрах, только «мы есть легион», а реально, сколько их там? Там пара десятков в лучшем случае. Что касается Евгения, то свободного времени у него валом, ведь он живёт на донаты от доверчивых. И у этого белоруса зарубежья в Беларуси нет имущества, движимого и недвижимого, и о нём вообще нет данных в ФСЗН. Белорус в Беларуси никогда не работал, уехал из страны в свои сколько, 18, Евгений? Такой уж ли это белорус? И мне нужно признаться: их общий закрытый телеграм-чат «Белорусы зарубежья» я читаю практически с первых дней.

После репортажа БТ они начали искать, кто же сливает информацию, сокрушаться, менять имена, подбадривать друг друга. Хотя по итогу закончилось всё их обычными пакостями – мол, нужно жалоб набросать под видео БТ на YouTube. К этой их работе вернёмся, но Евгений Медведев тоже пришёл, с новой методичкой: нагадить в отместку белорусским районным газетам. А ещё хорохорился: всё нормально, удалять предыдущие методички нет смысла.

Евгений, а раз нет смысла – так зачем всё же удалили? Ещё вы всех уверяли, что нашли источник слива – нет, не нашли, это ложь. Чат «Белорусы зарубежья» своей фишкой и гордостью считает некую Конференцию солидарности с народом, которую они провели онлайн. Почитаешь их отчёты – сотни экспертов, внимание всего мира приковано к Беларуси. За три месяца видеообращение их хедлайнера Светланы Тихановской набрало, барабанная дробь, чуть больше 500 просмотров. Не 500 тыс., а просто 500. Организаторы и участники конференции просто сами это посмотрели – и всё, больше никому не интересно.

Но вот, что получается у них – так это забрасывать спамом аккаунты людей и компаний. Я не буду глубоко вдаваться в их переписку по этому поводу, вкратце обрисую суть: один человек создаёт форму для жалобы, бросает её в чатик, и 500 человек, как умалишённые, начинают забрасывать этими шаблонами всех подряд. Ставьте на паузу и читайте, если ещё не в курсе, как электоральная погрешность выдаёт себя за мнение большинства. И, конечно, подключаются ботофермы на 10 тыс. аккаунтов, что наверняка оценил бы Николай Васильевич Гоголь.

Скромно замечу, что со стороны иностранных компаний реагировать на это и верить – это тупость. Ведь этой электоральной погрешности совершенно всё равно, за кого топить.

Белорусы зарубежья всерьёз принимали участие в компании по поддержке Навального. Вот каким боком белорусы к Навальному? Но им – лишь бы движ, а то скучно ведь живётся. А ещё и гордятся: мол, по их методичкам, стыренным в своё время у украинских организаторов Майдана, сейчас через прокладку белорусских диаспор пытаются качать Россию. Есть в этом некая ирония, правда? Но при этом адепты Навального строго-настрого запрещают на своих акциях бчб-флаги. Получается, Навальный и его банда тоже считают этот символ неправильным?

Неправильно и то, что так называемые лидеры деструктивных диаспор, а по сути – кучек деструктивных граждан, считают себя великими конспираторами. Так, кто ответственен за этот бред: Украина – Анастасия Шпаковская, Япония – Надежда Мыцких, Франция – Елена Зэрка, Германия – Дмитрий Чертков, Финляндия – Евгения Потапова, Австралия – Артём Ледовский, Канада – Сергей Мозговой. По вам, особенно по последнему, ещё будет дополнено.

Что же касается Евгения. Господин Медведев, ваши позиции в диаспоральном чатике держатся на том, что вашу ложь остальным сложно проверить. Например, вы совершенно не спец по информационной безопасности, а в компании ТСС, по сути, кофе варили нормальным ребятам. С другой стороны, все остальные тоже строят из себя непонятно кого, являясь обычными интернет-троллями. Так что всё вроде справедливо. И ещё об инфантильности. Евгений, мы ведь с вами ровесники. Я покопался в ваших персональных данных, и, похоже, название «Альянс» вы взяли из до сих пор горячо любимой вами компьютерной игры World of Warcraft. Евгений, вам 32, детский сад. Но окей, если вы за Альянс, то я за Орду. Зубы только об Оргриммар не сломайте.

Надеюсь, Евгений, вашу инфантильную страсть к вниманию взрослых я удовлетворил. Герасимене привет. Меня зовут Игорь Тур, и я дополнил тему.

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