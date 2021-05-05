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Страхование от COVID-19 и других несчастных случаев: Беларусбанк предлагает специальные программы

05.05.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Страхование от COVID-19 и других несчастных случаев: Беларусбанк предлагает специальные программы

Когда мы оформляем страховку, нас интересует два основных пункта: широкий перечень страховых случаев и максимально возможная сумма покрытия. Беларусбанк в партнерстве со страховыми компаниями предлагает несколько выгодных страховых программ. Каких – ответы в нашей рубрике «Утро с Беларусбанком».  


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Когда мы оформляем страховку, нас интересует два основных пункта: широкий перечень страховых случаев и максимально возможная сумма покрытия. Беларусбанк в...
 
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