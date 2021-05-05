|
Скандал после разгона протеста против карантинных мер в Брюсселе: в суд поступают жалобы на жестокость полиции
Источник материала: ОНТ
В Бельгии разгорается скандал после силового разгона очередной несанкционированной акции против карантинных мер, которая в выходные прошла в центральном парке Брюсселя. В судебные органы стали поступать не только дела против хулиганов и нарушителей общественного порядка, но и жалобы от самих участников на чрезмерную жестокость полиции.
Дубинки, слезоточивый газ, водомёты и другие спецcредства, по мнению бельгийцев, применяются полицейскими произвольно, приводят к травмам и выходят далеко за пределы закона.
Видео сейчас кочует по всем бельгийским видеоресурсам. Полицейские атакуют прохожих. Мужчину валят с ног, его кусает служебная собака, он получает удары ногой и струи газа в лицо. То же происходит с женщиной, которая пытается за него заступиться.
Женщина утверждает, ни она, ни мужчина, за которого она заступилась, не имели никакого отношения к сборищу в парке, где проходил запрещённый фестиваль, а случайно оказались в том месте. Она написала жалобу в полицию и уже получила ответ - полицейские действовали в соответствии с законом. Однако количество жалоб на действия бельгийских силовиков растёт каждый день, обрастая новыми деталями и видеокадрами того, как разгоняли собравшихся на фестиваль «Бум-2».
Второй раз они приходят сюда, протестуя против карантинных запретов, и второй раз попадают под жёсткий полицейский разгон.
Парень получает удар в лицо, девушку сбивает офицер на лошади, людей заливают газом из ручных баллонов и бьют по ним из брандспойтов. Много потерявших сознание от газовых гранат и невозможности выбраться из удушающей дымовой завесы. С арестованными тоже никто не церемонится. Девушка даёт интервью, пытается показать полицейским, что они просто пришли повеселиться – и вот ей оказывают помощь медики.
Истории похожи и у тех, кто выражал свою позицию активно, и кто просто оказался в парке как зритель.
Кто-то теперь жалуется на проблемы с дыханием, кто-то подаёт жалобы на переломы костей и ушибы от дубинок и таранов лошадьми. Но пострадавшие есть и в рядах полицейских. Мирной эту акцию они назвать никак не могут - повторяют, что действуют по закону. Вот только такой закон не все граждане королевства хотят понимать.
И хотя полицейские начальники начали внутренние расследования по поводу действий своих подчинённых, отвечая на обращения пострадавших, на грандиозные разборки и чистку рядов, - сами брюссельцы видимо не особо рассчитывают. В интернете растёт общественное возмущение и действиями самих протестующих, которых многие называют провокаторами и ковид-диссидентами и считают, что нарушителей установленных правил, даже если они кому-то не нравятся, нужно непременно наказывать.
Противостояние бельгийской молодёжи и полиции, похоже, превращается в настоящий сериал. Ещё не улеглись страсти по минувшей акции, как организаторы призывают всех собираться на новую в середине месяца. Каждый раз людей на эти призывы откликается всё больше людей.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Скандал после разгона протеста против карантинных мер в Брюсселе: в суд поступают жалобы на жестокость полиции
В Бельгии разгорается скандал после силового разгона очередной несанкционированной акции против карантинных мер, которая в выходные прошла в центральном парке...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)