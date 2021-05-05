Скандал после разгона протеста против карантинных мер в Брюсселе: в суд поступают жалобы на жестокость полиции

Источник материала: ОНТ

В Бельгии разгорается скандал после силового разгона очередной несанкционированной акции против карантинных мер, которая в выходные прошла в центральном парке Брюсселя. В судебные органы стали поступать не только дела против хулиганов и нарушителей общественного порядка, но и жалобы от самих участников на чрезмерную жестокость полиции.

Дубинки, слезоточивый газ, водомёты и другие спецcредства, по мнению бельгийцев, применяются полицейскими произвольно, приводят к травмам и выходят далеко за пределы закона.

Видео сейчас кочует по всем бельгийским видеоресурсам. Полицейские атакуют прохожих. Мужчину валят с ног, его кусает служебная собака, он получает удары ногой и струи газа в лицо. То же происходит с женщиной, которая пытается за него заступиться.

Вирджиния Ван Лирде: «Я видела, что происходит. Он подбежал ко мне и попытался ударить, но я повернулась к нему и сказала – в конце концов, я женщина, – и получила удар газом, хотя даже не поняла, за что. Я ведь не собиралась с ним драться».

Женщина утверждает, ни она, ни мужчина, за которого она заступилась, не имели никакого отношения к сборищу в парке, где проходил запрещённый фестиваль, а случайно оказались в том месте. Она написала жалобу в полицию и уже получила ответ - полицейские действовали в соответствии с законом. Однако количество жалоб на действия бельгийских силовиков растёт каждый день, обрастая новыми деталями и видеокадрами того, как разгоняли собравшихся на фестиваль «Бум-2».

Второй раз они приходят сюда, протестуя против карантинных запретов, и второй раз попадают под жёсткий полицейский разгон.

Парень получает удар в лицо, девушку сбивает офицер на лошади, людей заливают газом из ручных баллонов и бьют по ним из брандспойтов. Много потерявших сознание от газовых гранат и невозможности выбраться из удушающей дымовой завесы. С арестованными тоже никто не церемонится. Девушка даёт интервью, пытается показать полицейским, что они просто пришли повеселиться – и вот ей оказывают помощь медики.

Истории похожи и у тех, кто выражал свою позицию активно, и кто просто оказался в парке как зритель.

Лотта Патиной, студентка: «Я понятия не имела, что там что-то затевается. Мы приехали в Брюссель на один день, потому что был выходной. Гуляли по парку, и внезапно появился дым, и я понятия не имела, что происходит. Я убежала, и вдруг увидела целые колонны полицейских, я кричала полицейскому: "Дайте мне пройти, я задыхаюсь от дыма". Но полицейский оттолкнул меня, и я упала обратно в дым. Мне пришлось бежать через лес, сквозь этот слезоточивый дым. Я ничего не видела».

Кто-то теперь жалуется на проблемы с дыханием, кто-то подаёт жалобы на переломы костей и ушибы от дубинок и таранов лошадьми. Но пострадавшие есть и в рядах полицейских. Мирной эту акцию они назвать никак не могут - повторяют, что действуют по закону. Вот только такой закон не все граждане королевства хотят понимать.

«Конечно, это удар по демократии, это удар по здравому смыслу. Запреты влияют не только на экономику, но и на психику людей. Даже нам, взрослым людям, тяжело находиться взаперти, я могу представить, каково молодёжи лишиться привычной жизни. Отсюда все эти проблемы».

И хотя полицейские начальники начали внутренние расследования по поводу действий своих подчинённых, отвечая на обращения пострадавших, на грандиозные разборки и чистку рядов, - сами брюссельцы видимо не особо рассчитывают. В интернете растёт общественное возмущение и действиями самих протестующих, которых многие называют провокаторами и ковид-диссидентами и считают, что нарушителей установленных правил, даже если они кому-то не нравятся, нужно непременно наказывать.

Противостояние бельгийской молодёжи и полиции, похоже, превращается в настоящий сериал. Ещё не улеглись страсти по минувшей акции, как организаторы призывают всех собираться на новую в середине месяца. Каждый раз людей на эти призывы откликается всё больше людей.

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