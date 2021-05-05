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Двое детей пострадали под колесами машин в Витебской области
Источник материала: ОНТ
Двое детей попали под колеса машин в Витебской области 5 мая. Об этом
Первое ДТП произошло около 8 утра в деревне Большой Полсвиж Лепельского района. Opel Vectra под управлением 21-летней девушки сбил 13-летнего мальчика на пешеходном переходе. Подростка госпитализировали.
Вторая авария произошла на перекрестке улиц Терешковой и Панковой в Витебске около 11 утра. 12-летнюю девочку сбил 55-летний мужчина на Kia Sorento. Пострадавшая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Ее доставили в больницу.
Фото: УВД Витебского облисполком
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Двое детей попали под колеса машин в Витебской области 5 мая. Об этом сообщает УВД Витебского облисполкома. Первое ДТП произошло около 8 утра в деревне Большой...
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