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Двое детей пострадали под колесами машин в Витебской области

05.05.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Двое детей пострадали под колесами машин в Витебской области

Двое детей попали под колеса машин в Витебской области 5 мая. Об этом сообщает УВД Витебского облисполкома.



Первое ДТП произошло около 8 утра в деревне Большой Полсвиж Лепельского района. Opel Vectra под управлением 21-летней девушки сбил 13-летнего мальчика на пешеходном переходе. Подростка госпитализировали.

Вторая авария произошла на перекрестке улиц Терешковой и Панковой в Витебске около 11 утра. 12-летнюю девочку сбил 55-летний мужчина на Kia Sorento. Пострадавшая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Ее доставили в больницу.

Фото: УВД Витебского облисполком

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Теги: Витебск
 
 
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Двое детей попали под колеса машин в Витебской области 5 мая. Об этом сообщает УВД Витебского облисполкома. Первое ДТП произошло около 8 утра в деревне Большой...
 
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