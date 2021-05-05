ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«В 10 раз увеличим коммунальные услуги. Хочешь санкций – будешь за них платить». Политолог – о призывах в деструктивных чатах

05.05.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«В 10 раз увеличим коммунальные услуги. Хочешь санкций – будешь за них платить». Политолог – о призывах в деструктивных чатах

Политолог Вадим Боровик в программе «Объективно» на ОНТ прокомментировал действия тех, кто призывает к санкциям против Беларуси. 

Вадим Боровик, политолог: «Распустили эти чаты. Кто что хотел, то и писал. Музыкант Серега давал интервью, правильно: достаточно 3% гнилой массы в бочке меда – и все сгниет. И вот смотрите: чат, в основном все настроены на мирную, позитивную повестку. Но 3% начинают "гнобить" родину, начинают призывать к каким-то действиям противоправным – все остальные или молчат, или поддакивают, потому что их "загнобят". Поэтому – контроль над этой сферой».

Санкции затронут в том числе ветеранов и пенсионеров, убежден политолог. Те, кто призывает ограничить торговлю наших предприятий, должны понимать, к каким последствиям это может привести.

Вадим Боровик, политолог: «Нажал на кнопку – отвечай. Призываешь к санкциям – завтра мы тебе в 10 раз увеличим коммунальные услуги. Хочешь санкций – будешь за них платить. Должна быть ответственность. Ты должен понимать то, что ты просишь. И это ко Дню Победы. Почему сегодня наши ветераны, наши пенсионеры или участники войны должны оплачивать санкции? Все те, кто призывал к санкциям, а конкретно призывы, чтобы ограничили торговлю наших предприятий, мы должны их обозначить, составить списки. Либо они все на колени становятся и просят Евросоюз и США отменить санкции, либо они все платят коммунальные услуги в 10 раз. Налоговую нагрузку – 30% подоходный налог. И сокращение. Если предприятие будет терять работников, они пойдут первые на паперть. Такого не будет, но надо жестко действовать».

Подробнее – в программе «Объективно» на ОНТ:


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политолог Вадим Боровик в программе «Объективно» на ОНТ прокомментировал действия тех, кто призывает к санкциям против Беларуси.  Вадим Боровик,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Скандал после разгона протеста против карантинных мер в Брюсселе: в суд поступают жалобы на жестокость полиции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by