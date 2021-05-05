«В 10 раз увеличим коммунальные услуги. Хочешь санкций – будешь за них платить». Политолог – о призывах в деструктивных чатах

Источник материала: ОНТ

Политолог Вадим Боровик в программе «Объективно» на ОНТ прокомментировал действия тех, кто призывает к санкциям против Беларуси.

Вадим Боровик, политолог: «Распустили эти чаты. Кто что хотел, то и писал. Музыкант Серега давал интервью , правильно: достаточно 3% гнилой массы в бочке меда – и все сгниет. И вот смотрите: чат, в основном все настроены на мирную, позитивную повестку. Но 3% начинают "гнобить" родину, начинают призывать к каким-то действиям противоправным – все остальные или молчат, или поддакивают, потому что их "загнобят". Поэтому – контроль над этой сферой».

Санкции затронут в том числе ветеранов и пенсионеров, убежден политолог. Те, кто призывает ограничить торговлю наших предприятий, должны понимать, к каким последствиям это может привести.

Вадим Боровик, политолог: «Нажал на кнопку – отвечай. Призываешь к санкциям – завтра мы тебе в 10 раз увеличим коммунальные услуги. Хочешь санкций – будешь за них платить. Должна быть ответственность. Ты должен понимать то, что ты просишь. И это ко Дню Победы. Почему сегодня наши ветераны, наши пенсионеры или участники войны должны оплачивать санкции? Все те, кто призывал к санкциям, а конкретно призывы, чтобы ограничили торговлю наших предприятий, мы должны их обозначить, составить списки. Либо они все на колени становятся и просят Евросоюз и США отменить санкции, либо они все платят коммунальные услуги в 10 раз. Налоговую нагрузку – 30% подоходный налог. И сокращение. Если предприятие будет терять работников, они пойдут первые на паперть. Такого не будет, но надо жестко действовать».

Подробнее – в программе «Объективно» на ОНТ:





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