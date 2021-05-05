Лукашенко показал Додону «любимый Дворец»

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко встретился в неформальной обстановке с председателем Партии социалистов Республики Молдова, экс-президентом этой страны Игорем Додоном. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Глава Беларуси показал гостю деревянный дом. «Это мой любимый дворец», – сказал Президент. А перед этим показал прилегающую территорию и рассказал про подсобное хозяйство и ферму с лошадьми, кроликами и страусами. Также Лукашенко отметил, что рядом находится 37 га земли местного кооператива, где выращивается урожай.

Фото: БЕЛТА

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