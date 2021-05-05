Почему День Победы – это всё больше праздник не о прошлом, но о будущем? Мнения

Источник материала: ОНТ

В воскресенье страна отметит День Победы. И в этом году мы как-то особенно остро понимаем, что этот праздник не про историю – он про нас сегодняшних.

А история сегодня просто на глазах становится полем боя за правду и за наше будущее. Там уже не срабатывают штампы, не действуют привычные методы. Это полноценный фронт. Гости программы «ОбъективНо» на ОНТ обсудили, как сделать, чтобы особенно молодые люди почувствовали глубинный смысл этого праздника?

В студии – политолог Вадим Боровик, председатель Минской городской организации РОО «Белая Русь» Дмитрий Шевцов и политолог Андрей Лазуткин.

Подробнее – в видеоинформации.





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