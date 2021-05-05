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«Большая семерка» призвала белорусские власти провести новые выборы

05.05.2021 22:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Новые выборы под международным наблюдением призвали провести в Беларуси главы внешнеполитических ведомств стран «Большой семерки» (G7) на встрече в Лондоне.

«Большая семерка» призвала белорусские власти провести новые выборы

«Мы глубоко обеспокоены политическим кризисом и кризисом в области прав человека после сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года, — отмечается в коммюнике по итогам переговоров. — Мы призываем режим выполнить рекомендации, разработанные независимой экспертной миссией ОБСЕ, освободить всех, кто был несправедливо заключен в тюрьму за выражение своих демократических устремлений, и положить конец продолжающимся репрессиям в отношении прав человека и фундаментальных свобод».

«Мы осуждаем продолжающиеся репрессии в отношении журналистов и правозащитников и призываем режим уважать право на мирные собрания. Мы также призываем режим вступить в конструктивный диалог со всеми слоями общества, включая настоящих лидеров оппозиции и гражданского общества, и принять предложение председателя ОБСЕ о посредничестве в таком диалоге в качестве средства разрешения политического кризиса. Мы призываем режим провести новые, свободные и справедливые выборы под международным наблюдением. Мы привержены поддержке демократических устремлений белорусского народа и привлечению к ответственности виновных в нарушениях прав человека», — подчеркивается в документе.

G7 также обеспокоена «сохранением негативной модели безответственного и дестабилизирующего поведения России».

11—13 июня состоится встреча лидеров стран G7, куда входят Великобритания (председательствует в 2021 году), Германия, Италия, Канада, Франция, США и Япония.

 
 
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Новые выборы под международным наблюдением призвали провести в Беларуси главы внешнеполитических ведомств стран «Большой семерки» (G7) на встрече в Лондоне.
 
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