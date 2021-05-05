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Появились первые кадры приквела «Игры престолов»

06.05.2021 06:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Телеканал HBO показал первые кадры со съемок нового сериала «Дом Дракона». Проект будет рассказывать о роде Таргариенов из вселенной «Игры престолов».


Принцесса Рейнира Таргариен и принц Дэймон Таргариен. #HouseoftheDragon

На первых кадрах, опубликованных в твиттер-аккаунте House of the Dragon, это оригинальное название сериала, можно увидеть персонажей Эллисент Хайтауэр (Оливия Кук) и Отто Хайтауэр (Рис Ифанс). Помимо них — Морского Змея, которого сыграл Стив Туссэн. На другом снимке фигурируют Рейнира Таргариен (Эмма Д’Арси) и Дэймон Таргариен (Мэтт Смит).

Сериал «Дом Дракона» будет рассказывать о событиях, которые происходили за 300 лет до «Игры престолов». Члены дома Таргариенов оставят обреченную Валирию и отправятся на запад, где обнаружат огромную территорию, населенную враждующими королевствами.


Морской Змей

Алисент Хайтауэр и Отто Хайтауэр

Съемки сериала стартовали в апреле этого года. Премьера намечена на телеканале HBO в 2022 году.

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Телеканал HBO показал первые кадры со съемок нового сериала «Дом Дракона». Проект будет рассказывать о роде Таргариенов из вселенной «Игры престолов».
 
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