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Появились первые кадры приквела «Игры престолов»
Источник материала: Tut.by
Телеканал HBO показал первые кадры со съемок нового сериала «Дом Дракона». Проект будет рассказывать о роде Таргариенов из вселенной «Игры престолов».
На первых кадрах, опубликованных в твиттер-аккаунте House of the Dragon, это оригинальное название сериала, можно увидеть персонажей Эллисент Хайтауэр (Оливия Кук) и Отто Хайтауэр (Рис Ифанс). Помимо них — Морского Змея, которого сыграл Стив Туссэн. На другом снимке фигурируют Рейнира Таргариен (Эмма Д’Арси) и Дэймон Таргариен (Мэтт Смит).
Сериал «Дом Дракона» будет рассказывать о событиях, которые происходили за 300 лет до «Игры престолов». Члены дома Таргариенов оставят обреченную Валирию и отправятся на запад, где обнаружат огромную территорию, населенную враждующими королевствами.
Съемки сериала стартовали в апреле этого года. Премьера намечена на телеканале HBO в 2022 году.
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