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Скрыться не дал очевидец. В Минске задержали пьяного бесправника
Источник материала: Tut.by
ГАИ сообщает о ДТП в Минске, которое совершил мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Оно произошло утром 5 мая на улице Якубовского.
По информации автоинспекции, 50-летний бесправник двигался по улице Якубовского на автомобиле Toyota. Около дома № 24 он врезался в припаркованный Geely. От удара автомобиль вылетел за пределы проезжей части и протаранил металлическое ограждение. После этого водитель Toyota потерял управление, выехал на разделительную полосу и повредил дорожный знак.
Мужчина попытался скрыться с места аварии, но возле соседнего дома дорогу ему заблокировал очевидец ДТП. Он же вызвал сотрудников ГАИ. По их словам, освидетельствование выявило в организме мужчины 1,9 промилле алкоголя.
Водитель Toyota признал свою вину. Инспекторам он рассказал, что сел за руль, так как ему тяжело ходить и он опаздывал на процедуры в поликлинику.
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Виновник рассказал инспекторам, что опаздывал в поликлинику.
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