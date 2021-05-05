Стали известны финалисты футбольной Лиги чемпионов

Источник материала: Tut.by

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Вторым финалистом футбольной Лиги чемпионов стал лондонский «Челси», который обыграл дома мадридский «Реал» со счетом 2:0. Первая игра завершилась ничьей 1:1.

Атаки «Челси» сегодня были куда опаснее и только благодаря Тибо Куртуа счет не был более крупным. Голевыми стали только удары Тимо Вернера в первом тайме и Мэйсона Маунта — в концовке второго.

У «Реала» самые реальные шансы были у Карима Бензема, но в этих эпизодах отлично играл вратарь «Челси» Менди.

«Челси»: Менди, Аспиликуэта (Джеймс, 88), Тиаго Силва, Рюдигер, Чилуэлл, Маунт (Зиеш, 89), Жоржиньо, Хавертц (Жиру, 90), Канте, Кристенсен, Вернер (Пулишич, 67).

«Реал»: Куртуа, Рамос, Милитао, Начо, Менди (Вальверде, 63), Кроос, Модрич, Винисиус Жуниор (Асенсио, 63), Каземиро (Родриго, 76), Азар (Мариано Диас, 89), Бензема.

В финале «Челси» сыграет против «Манчестер Сити». Эта игра пройдет 29 мая в Стамбуле.









































SPORT.TUT.BY рассказывал о ходе матча.

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