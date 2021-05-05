Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Мадриде

Источник материала: Tut.by

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира WTA в Мадриде.



Фото: Reuters

В четвертьфинале Арина обыграла бельгийку Элизе Мертенс, которая снялась из-за травмы при счете 6:1, 4:0 в пользу белоруски.

Ранее Соболенко обыграла на турнире россиянок Веру Звонареву и Дарью Касаткину, а также американку Джессику Пегулу.

В полуфинале Арина Соболенко сыграет против Анастасии Павлюченковой.