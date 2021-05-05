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Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Мадриде

06.05.2021 06:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира WTA в Мадриде.


Фото: Reuters

В четвертьфинале Арина обыграла бельгийку Элизе Мертенс, которая снялась из-за травмы при счете 6:1, 4:0 в пользу белоруски.

Ранее Соболенко обыграла на турнире россиянок Веру Звонареву и Дарью Касаткину, а также американку Джессику Пегулу.

В полуфинале Арина Соболенко сыграет против Анастасии Павлюченковой.

 
 
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира WTA в Мадриде.
 
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