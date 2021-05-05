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Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Мадриде
Источник материала: Tut.by
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира WTA в Мадриде.
В четвертьфинале Арина обыграла бельгийку Элизе Мертенс, которая снялась из-за травмы при счете 6:1, 4:0 в пользу белоруски.
Ранее Соболенко обыграла на турнире россиянок Веру Звонареву и Дарью Касаткину, а также американку Джессику Пегулу.
В полуфинале Арина Соболенко сыграет против Анастасии Павлюченковой.
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира WTA в Мадриде.
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