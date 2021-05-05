Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Африке женщина родила сразу девять детей В африканской республике Мали женщина родила сразу девять детей: пять девочек и четверых мальчиков.

В африканской республике Мали женщина родила сразу девять детей: пять девочек и четверых мальчиков. Все малыши и мать чувствуют себя хорошо, сообщается в Facebook министерства здравоохранения республики.Как отметили в министерстве, 25-летняя Халима Сиссе две недели пробыла в больнице Бамако, столице Мали, а затем по указу президента Ба Ндау была переведена в клинику в Марокко. По данным ведомства, на УЗИ и в Мали, и в Марокко врачи определяли в утробе малийки лишь семь детей.После рождения детей министр здравоохранения Мали Фанта Сиби поздравила медиков обеих стран, которые принимали участие в ведении беременности Сиссе.Ранее сообщалось, что мать восьмерых детей из Виктории, Австралия, внезапно родила девочек-близнецов. «У меня не было никаких признаков. Иногда я уставала сильнее обычного, но не более того», — рассказала Энни в интервью.