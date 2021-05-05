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Соратник Ельцина рассказал о его отказе присоединять Крым

06.05.2021 06:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Соратник Ельцина рассказал о его отказе присоединять Крым
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Бывший вице-премьер, соратник первого президента России Бориса Ельцина Михаил Полторанин рассказал о его отказе присоединять Крым. Об этом он сообщил в интервью Дмитрию Гордону, опубликованном на YouTube.

По словам Полторанина, Москва хотела заключить сделку с Киевом, по итогам которой Россия забрала бы Крым, а Украина в течение десяти лет бесплатно получала бы газ. Регион при этом стал бы автономией, открытой обеим странам.

«Это была хорошая сделка. (…) Ельцин не захотел. Он говорит: "Да нафиг нам этот Крым, этот Севастополь. У нас в Питере свободные пирсы есть, мы туда перебросим флот"», — рассказал он.

В декабре 2019 бывший глава администрации Ельцина Сергей Филатов рассказывал, что после развала Советского Союза пришлось оставить Крым и Донбасс в составе Украины, потому что перед Москвой стоял вопрос атомного вооружения. Перед этим он сообщил, что делегации из Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году просили оставить их в составе России и не отдавать Украине.

Крым присоединился к России весной 2014 года по итогам референдума. Результаты голосования не признают Киев, США и страны Евросоюза.
 
 
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Бывший вице-премьер, соратник первого президента России Бориса Ельцина Михаил Полторанин рассказал о его отказе присоединять Крым.
 
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