ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности в Беларуси на 6 мая

06.05.2021 07:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Синоптики снова предупреждают белорусов о неблагоприятных погодных условиях. В связи с усилением ветра 6 мая объявлен оранжевый уровень опасности.



В четверг, 6 мая, в большинстве районов страны, а также в столице ожидается усиление ветра порывами до 15–20 м/с. Белгидромет в связи с этим объявил на 6 мая оранжевый уровень опасности.

Дневная температура воздуха при этом по Республике составит днем +9… +15 °C, пишет Телеграф.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Синоптики снова предупреждают белорусов о неблагоприятных погодных условиях. В связи с усилением ветра 6 мая объявлен оранжевый уровень опасности.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусскому интернету – 27 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by