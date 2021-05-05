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Соболенко вышла в полуфинал турнира в Мадриде
Источник материала: Партизан
За выход в финал первая ракетка Беларуси сразится с представительницей России Анастасией Павлюченковой.
© REUTERS / MARIJAN MURAT
Белорусская теннисистка Арина Соболенко (№7 в мировом рейтинге) вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Мадриде.
Сегодня состоялся поединок 1/4 финала, в котором Соболенко противостояла представительница Бельгии Элизе Мертенс (16). Первый сет остался за белоруской – 6:1. Во втором при счете 4:0 в пользу Соболенко бельгийка не стала продолжать борьбу и снялась с турнира,
В полуфинале Соболенко сразится с россиянкой Анастасией Павлюченковой (41).
Во втором полуфинале встретятся австралийка Эшли Барти (1) и испанка Паула Бадоса Хиберт (62).
Турнир с призовым фондом более 2,5 миллиона евро завершится в субботу, 8 мая.
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За выход в финал первая ракетка Беларуси сразится с представительницей России Анастасией Павлюченковой.
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