Соболенко вышла в полуфинал турнира в Мадриде

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (№7 в мировом рейтинге) вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Мадриде.





пишет Sputnik. Сегодня состоялся поединок 1/4 финала, в котором Соболенко противостояла представительница Бельгии Элизе Мертенс (16). Первый сет остался за белоруской – 6:1. Во втором при счете 4:0 в пользу Соболенко бельгийка не стала продолжать борьбу и снялась с турнира,Sputnik.





В полуфинале Соболенко сразится с россиянкой Анастасией Павлюченковой (41).





Во втором полуфинале встретятся австралийка Эшли Барти (1) и испанка Паула Бадоса Хиберт (62).





Турнир с призовым фондом более 2,5 миллиона евро завершится в субботу, 8 мая.















