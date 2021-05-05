Главы МИД G7 призвали власти Беларуси к новым выборам и освобождению незаконно заключенных

пишет interfax.by. "Мы очень обеспокоены политическим кризисом и кризисом в сфере прав человека вследствие подтасованных президентских выборов в августе 2020 года в Беларуси", - говорится в итоговом коммюнике глав МИД G7,interfax.by.





"Мы призываем режим выполнять рекомендации, вынесенные независимой экспертной миссией ОБСЕ, освободить незаконно заключённых в тюрьму за выражение демократических устремлений, а также положить конец репрессиям в сфере прав человека и основных свобод", - подчёркивается в документе.





Кроме того, главы МИД призвали белорусские власти "провести под международным наблюдением новые, свободные и справедливые выборы".





Министры иностранных дел G7 подчеркнули, что осуждают "продолжающиеся репрессии в отношении журналистов и правозащитников". Они также выразили приверженность "привлечению к ответственности виновных в нарушении прав человека".

Кроме этого, G7 "призывают власти Беларуси "уважать право на мирные собрания", а также вступить в диалог с лидерами оппозиции и принять предложение ОБСЕ о посредничестве в таком диалоге "для разрешения политического кризиса".





В состав "большой семерки" входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония.



