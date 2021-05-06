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Эксперты: Москва продолжает пользоваться слабостью и самоуверенностью Минска
Источник материала: UDF
Российские медиа и эксперты очень серьезно отнеслись к разоблачению американского заговора против Лукашенко, пишет «Беларусь в фокусе». После слов Владимира Путина о том, что Беларусь фактически некому защитить кроме России от государственного переворота, убийства президента и кибератак на энергосистему, пресс-секретарь Дмитрий Песков также подтвердил позицию России по всем этим вопросам.
«Выпущенный белорусскими госмедиа фильм о заговоре придал убедительности этим позициям. Коль скоро США предприняли одну неудачную попытку заговора, то совершенно резонно ожидать новых, более серьезно подготовленных, — отмечается в обзоре
Отдельно у России развивается своя дипломатическая/визовая война с США. На фоне попыток США устранить Лукашенко и заключении соглашения о взаимном признании виз, в России считают очевидным, что Беларусь должна как минимум исключить США из списка стран, для которых действует безвизовый въезд в Беларусь.
«В ожидании введения американских санкций российские медиа распространили информацию, что российские кампании готовят приостановку поставок нефти на НПЗ «Нафтан». Эта угроза – симптом того, что российские нефтекомпании считают, что в безвыходной ситуации прежние условия поставок нефти в Беларусь должны быть заменены на более выгодные для российских компаний», — констатируют эксперты «Беларусь в фокусе».
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