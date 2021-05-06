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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Какой лидер нужен Беларуси? И кому стоит задуматься над этим вопросом? Мнение Эти 20 секунд видео действительно говорят тысячи слов о том, каким должен быть настоящий лидер.

Сюжет одновременно простой и глубокий. Отец играет со своими детьми - мальчиком и девочкой. Сначала предлагает сыну ударить себя по рукам. Мальчик с азартом включается в игру, пытаясь посильнее ударить. Вроде бы всем весело и всем хорошо. Отец предлагает дочери поиграть. Девочка смотрит на руки отца, потом нагибается и целует их. Потом бросается на шею отца и нежно обнимает его, показывая всю свою любовь. Порыв девочки настолько искренний и увлекающий, что обнимать отца бросается и мальчик, который всего несколько секунд назад пытался побольнее ударить по его рукам.Весь этот ролик будто специально снят для Беларуси, для той ситуации в которой мы все оказались. Лично для меня нет сомнений в том, кто на этом ролике настоящий лидер. Маленькая девочка своей любовью смогла увлечь за собой не только брата, но и взрослого отца.Индийский бизнесмен такого же мнения. Он говорит, что 20-секундный ролик наиболее полно раскрывает все характеристики, все атрибуты, которыми должен обладать настоящий лидер. И главный из них заключается в том, что настоящий лидер не никогда причинит вреда другому. Даже в самых смелых снах. Даже если это всего лишь игра.Для меня и раньше не было секретом, кто в современной Беларуси настоящий лидер. Таких маленьких девочек, наполненных безграничной любовью к своему народу, у нас в последнее время появилось очень много. Я не буду их перечислять, так как боюсь кого-то забыть и тем самым обидеть. Но глядя на этот ролик я очень живо представил наших девушек, которые в ответ на агрессию людей в балаклавах, обнимали их и дарили цветы. Представил именитую спортсменку, которая пожертвовала очень многим, чтобы встать на защиту белорусского спорта и его представителей. Вспомнил женщину, излучавшую на протестах любовь, потом похищенную и брошенную в темницу, но все равно не потерявшую своих лидерских качеств. Таких девочек было много, именно они и сделали белорусский протест мирным, полным человеческой любви даже к своим гонителям.В 2021 году многие засомневались в том, а нужен ли был Беларуси такой протест? Может быть следовало поступить так, как в Украине?Честно скажу, я тоже засомневался. Но посмотрев этот ролик, прогнал прочь все сомнения. Ведь именно такой протест показал нам настоящих белорусских лидеров. С женским лицом и безграничной любовью. Лидеров, которых так сильно испугался он.Я очень хочу, чтобы этот ролик посмотрели все «ябатьки» и те самые «красавцы» в балаклавах. Посмотрели и, наконец, задумались о том, кто в нашей стране настоящий лидер, за кем нужно идти и кого защищать. Я не питаю никаких иллюзий относительно того, что завтра у всех откроются глаза, и ситуация в стране в один миг изменится. Но если они хотя бы задумаются – это уже будет большая победа. Не нужно никаких восстаний, заговоров или переворотов. Нужно просто обнять и пожалеть того, кто рядом с тобой предлагает бить, сажать и зачищать… Чтобы стать еще одним белорусским лидером. И когда таких лидеров соберется критическая масса, наша страна изменится так, что нам еще завидовать будут. Может быть я слишком наивный (есть такой грешок), но я искренне верю в это.В вот то самое видео.