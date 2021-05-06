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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ольга Смолянко: Гражданское общество в понимании властей - не вполне нормальный элемент жизни страны Многолетнее и системное нарушение прав человека стало основой для такого масштабного и стремительного пренебрежения правом в наши дни.

«Мы и думать не могли, что через 25 лет все еще будем должны продолжать борьбу за права человека. Никто не ожидал того масштаба репрессий, которые обрушились на белорусское гражданское общество (…) В Беларуси происходит цивилизационная гуманитарная катастрофа», - заявил на днях на церемонии вручения премии ОБСЕ правозащитному центру «Весна» его главаПо мнению же властей, тотальная зачистка третьего сектора вполне оправдана — это некая «пятая колонна» в стане «правильного общества». «Любое дальнейшее ужесточение санкций приведет к тому, что гражданское общество перестанет существовать, — заявил в апреле министр иностранных дел- И это, я считаю, будет абсолютно обосновано в данной ситуации. Гражданское общество, о котором они «пекутся»! В моем понимании, те лица, которые призывают сейчас к санкциям против своего же народа, совершают преступление против своего народа. Я считаю, что именно так это надо расценивать».Директор Центра правовой трансформации Lawtrend, лауреат Национальной премии 2018 года за достижения в сфере прав человекав беседе с Thinktanks.by отмечает, что определение белорусской ситуации как «правовой дефолт» становится привычным не только для правозащитников, «конвейер судебных заседаний по одной только печально известной статье 23.34 (сейчас статья 24.23 КоАП — Ред.) убедил в этом очень многих белорусов».- 25-летний юбилей отпраздновала «Весна», вообще в этом году у многих организаций гражданского общества будет юбилей, у нашего центра тоже. Ведь гражданское общество Беларуси как раз в 1994-1997 годах стремительно складывалось и развивалось. Ситуация же с правами человека в Беларуси последовательно ухудшалась с 1996 года. Да, были в истории Беларуси периоды так называемой либерализации, хотя я очень не люблю это слово, ведь либерализация все же подразумевает движение, развитие, а правозащитные организации в те периоды констатировали, что системных изменений в сфере прав человека не происходит, а только лишь косметические правки. Многолетнее и системное нарушение прав человека стало основой для такого масштабного и стремительного пренебрежения правом в наши дни. Действительно, такой плохой ситуация с правами человека в Беларуси не было никогда. Да, были репрессии, да, в Беларуси появлялись политические заключенные, да, в Беларуси нарушались свобода слова, свобода собраний, свобода ассоциаций, но чтобы это происходило так масштабно — с таким мы еще не сталкивались. Что касается организаций гражданского общества, то здесь все ровно так же, как и с правами граждан, ГО — это люди, нарушаются права людей — нарушаются права ГО. И так же нарушались они и все предыдущие годы, то есть проблемы начались не во время президентской кампании. Но сейчас все обострилось до неизвестного нам ранее уровня. Впервые в белорусской истории мы столкнулись с массовым возбуждением уголовных дел в отношении ГО. Сначала в отношении членов Координационного совета, потом в отношении определенных организаций, таких, например, как «Задзіночанне беларускіх студэнтаў», потом против правозащитных организаций — сегодня в отношении нескольких правозащитников возбуждены уголовные дела. Куда пойдет все это дальше? Исходя из публичных высказываний представителей власти на оптимистичный сценарий рассчитывать не приходится.- Что касается белорусского законодательства, то вроде бы и ухудшаться некуда. Но и тут, как оказалось, в последнее время находятся возможности. Да, стали говорить о разработке закона об иностранных агентах. Честно говоря, та система доступа к иностранной безвозмездной помощи, которая уже есть в Беларуси — разрешительный порядок регистрации, получение заключения компетентного органа для освобождения от налогов — делает вот этот закон абсолютно бессмысленным. Он, скорее, про навешивание ярлыков, чем про правовое регулирование. Конечно, целый пакет нормативно-правовых актов, принятый на весенней сессии во втором чтении, тем или иным образом повлияют на состояние ГО.Самое тревожное, что гражданское общество пытаются преподнести как элемент, который не является нормальным элементом жизни общества и государства. Но ведь нужно понимать, что гражданское общество — это не что-то страшное и искусственно созданное, гражданское общество — это люди, это мы, это граждане и общество. Сколько организаций, которые меняют жизнь страны в лучшую сторону, приносят реальную пользу обществу, которые решают проблемы, с которыми государство не может справиться или которые игнорирует. Организации ГО работают с социально уязвимыми группами, это люди с инвалидностью, дети с инвалидностью, сироты, пожилые люди, женщины и дети, пережившие насилие, ликвидаторы последствий катастрофы на ЧАЭС — перечислять можно очень долго. А благодаря маленькому Офису по правам людей с инвалидностью — там несколько человек работают — Беларусь подписала и ратифицировала Конвенцию по правам людей с инвалидностью. Благодаря этой долгой работе люди с инвалидностью стали равноправными участниками социума, стали наконец видны и заметны. А что сейчас с Офисом по правам людей с инвалидностью? Юрист и руководитель организации ограничены в свободе — и мы видим, что человеку с проблемами сейчас просто некуда обратиться, потому что общественная приемная организации фактически не действует. Вот, вылетела с поля одна организация — и множество людей не знают, как им быть с проблемами их жизни. И это только один пример.Но важно отметить, что гражданское общество, люди всегда стремились к объединению, к каким-то совместным действиям. Когда представители власти говорят о ликвидации, исчезновении гражданского общества — думаю, это фактически невозможно. Люди останутся, не исчезнут, да, ГО может трансформироваться, но полностью ликвидировать его невозможно, тем более сейчас, в век информационных технологий.