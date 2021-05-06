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За полтора месяца школьника трижды показали на СТВ

06.05.2021 06:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

За полтора месяца школьника трижды показали на СТВ
Фото: скриншот с сайта ctv.by
На госТВ регулярно появляются одни и те же сторонники Александра Лукашенко, корреспонденты берут комментарии у одной и той же студентки. Теперь пришёл черёд школьника.

15 марта на телеканале СТВ показали сюжет об итогах республиканского конкурса «100 идей для Беларуси». Одним из финалистов конкурса стал Алексей Савеня. 11-классник Боровлянской средней школы № 3 рассказал о своём проекте «Школа стартапов»:

– «Стартап-школа» – это не что иное, как неформальное бизнес-образование, которое позволяет получить знания, необходимые инструменты, контакты и другие ресурсы для успешного и быстрого развития бизнеса или стартапа.

По словам сотрудника СТВ, школьник просмотрел огромное число интернет-ресурсов и пришёл к выводу, что «сегодня у всех есть возможность получить бизнес-образование, но мало кто предоставляет необходимые для реализации задумок ресурсы».

27 марта Алексея показали вновь с рассказом о его проекте. Как отметила ведущая СТВ, «11-классник из Боровлян разработал бизнес-план первой в нашей стране стартап-школы». Задумка в том, что преподаватели будут помогать детям и подросткам разрабатывать проекты и искать инвесторов, проводить тренинги и мастер-классы.

Появился на экране и Савеня:

За полтора месяца школьника трижды показали на СТВ

Фото: скриншот с сайта ctv.by

– На данный момент уже у моей есть школы договор о сотрудничестве с Минским городским технопарком, который всячески поддерживает развитие этого проекта. Уже было произведено несколько результативных хакатонов и митапов, есть определённые результаты и проекты, которые можно развивать. Однако, конечно, на данный момент необходимо создать чёткий коллектив. Стабильность коллектива – стабильная аудитория. После создания стабильной аудитории проект можно будет начинать развивать ускоренными темпами.

26 апреля Савеня дал очередной комментарий. На этот раз Алексей появился в сюжете про «Школу активного гражданина», в котором рассказал о виртуальном музее в своей школе.

За полтора месяца школьника трижды показали на СТВ

Фото: скриншот с сайта ctv.by

«Война задела многих моих родственников, в целом как и среди нас много таких людей. В частности, это были мои прабабушки, которые действительно многие попали в концлагеря. Они рассказывали об этом времени, мои прабабушки и прадедушки, которые действительно принимали участие в этом. Это ужасно, и я не хочу, чтобы это вновь повторилось. Ни в каком проявлении. Пока мы помним об этом, это не повторится вновь. Я в это верю», – сказал Савеня.
 
 
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На госТВ регулярно появляются одни и те же сторонники Александра Лукашенко, корреспонденты берут комментарии у одной и той же студентки. Теперь пришёл черёд...
 
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