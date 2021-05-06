Источник материала: UDF



Фото: скриншот с сайта ctv.by

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Фото: скриншот с сайта ctv.by

Фото: скриншот с сайта ctv.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так За полтора месяца школьника трижды показали на СТВ На госТВ регулярно появляются одни и те же сторонники Александра Лукашенко, корреспонденты берут комментарии у одной и той же студентки. Теперь пришёл черёд...

15 марта на телеканале СТВ показалиоб итогах республиканского конкурса «100 идей для Беларуси». Одним из финалистов конкурса стал Алексей Савеня. 11-классник Боровлянской средней школы № 3 рассказал о своём проекте «Школа стартапов»:– «Стартап-школа» – это не что иное, как неформальное бизнес-образование, которое позволяет получить знания, необходимые инструменты, контакты и другие ресурсы для успешного и быстрого развития бизнеса или стартапа.По словам сотрудника СТВ, школьник просмотрел огромное число интернет-ресурсов и пришёл к выводу, что «сегодня у всех есть возможность получить бизнес-образование, но мало кто предоставляет необходимые для реализации задумок ресурсы».27 марта Алексеявновь с рассказом о его проекте. Как отметила ведущая СТВ, «11-классник из Боровлян разработал бизнес-план первой в нашей стране стартап-школы». Задумка в том, что преподаватели будут помогать детям и подросткам разрабатывать проекты и искать инвесторов, проводить тренинги и мастер-классы.Появился на экране и Савеня:– На данный момент уже у моей есть школы договор о сотрудничестве с Минским городским технопарком, который всячески поддерживает развитие этого проекта. Уже было произведено несколько результативных хакатонов и митапов, есть определённые результаты и проекты, которые можно развивать. Однако, конечно, на данный момент необходимо создать чёткий коллектив. Стабильность коллектива – стабильная аудитория. После создания стабильной аудитории проект можно будет начинать развивать ускоренными темпами.26 апреля Савеня дал очередной. На этот раз Алексей появился в сюжете про «Школу активного гражданина», в котором рассказал о виртуальном музее в своей школе.«Война задела многих моих родственников, в целом как и среди нас много таких людей. В частности, это были мои прабабушки, которые действительно многие попали в концлагеря. Они рассказывали об этом времени, мои прабабушки и прадедушки, которые действительно принимали участие в этом. Это ужасно, и я не хочу, чтобы это вновь повторилось. Ни в каком проявлении. Пока мы помним об этом, это не повторится вновь. Я в это верю», – сказал Савеня.