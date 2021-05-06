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За полтора месяца школьника трижды показали на СТВ
Источник материала: UDF
Фото: скриншот с сайта ctv.by
15 марта на телеканале СТВ показали
– «Стартап-школа» – это не что иное, как неформальное бизнес-образование, которое позволяет получить знания, необходимые инструменты, контакты и другие ресурсы для успешного и быстрого развития бизнеса или стартапа.
По словам сотрудника СТВ, школьник просмотрел огромное число интернет-ресурсов и пришёл к выводу, что «сегодня у всех есть возможность получить бизнес-образование, но мало кто предоставляет необходимые для реализации задумок ресурсы».
27 марта Алексея
Появился на экране и Савеня:
Фото: скриншот с сайта ctv.by
– На данный момент уже у моей есть школы договор о сотрудничестве с Минским городским технопарком, который всячески поддерживает развитие этого проекта. Уже было произведено несколько результативных хакатонов и митапов, есть определённые результаты и проекты, которые можно развивать. Однако, конечно, на данный момент необходимо создать чёткий коллектив. Стабильность коллектива – стабильная аудитория. После создания стабильной аудитории проект можно будет начинать развивать ускоренными темпами.
26 апреля Савеня дал очередной
Фото: скриншот с сайта ctv.by
«Война задела многих моих родственников, в целом как и среди нас много таких людей. В частности, это были мои прабабушки, которые действительно многие попали в концлагеря. Они рассказывали об этом времени, мои прабабушки и прадедушки, которые действительно принимали участие в этом. Это ужасно, и я не хочу, чтобы это вновь повторилось. Ни в каком проявлении. Пока мы помним об этом, это не повторится вновь. Я в это верю», – сказал Савеня.
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