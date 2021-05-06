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В России задумали запретить уравнивание ролей СССР и Германии в войне

06.05.2021 06:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В России задумали запретить уравнивание ролей СССР и Германии в войне
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
В Госдуме задумали запретить публичное уравнивание ролей СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Об этом в среду, 5 мая, сообщает РИА Новости.

Законопроект внесли на рассмотрение депутатов глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков и сенатор Алексей Пушков. Уточняется, что соответствующие изменения задумали добавить в закон об увековечении победы советского народа в ВОВ.

Новый запрет коснется отождествления «цели, решения и действия руководства СССР, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования, военнослужащих нацистской Германии и стран оси». Кроме того, изменения будут предполагать наказание за отрицание решающей роли советского народа в победе над нацизмом.

В конце апреля президент Владимир Путин подписал пакет законов об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов. Так, за публичное отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, и распространение заведомо ложных сведений о роли СССР во Второй мировой войне грозит до трех лет колонии или штраф в размере до трех миллионов рублей. Аналогичное наказание полагается за осквернение символов воинской славы или публичное унижение ветеранов.
 
 
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В Госдуме задумали запретить публичное уравнивание ролей СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.
 
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