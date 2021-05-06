Мужчина решил сделать на заднем дворе бассейн, а выкопал древние кости

Источник материала: ОНТ

Мэтт Перкинс, житель Лас-Вегаса (США), решил сделать на заднем дворе бассейн. Нанял рабочих, они принялись копать – и обнаружили в земле кости. Об этом сообщает KTNV Channel 13 Las Vegas.





В какой-то момент все перепугались. На глубине около полутора метров обнаружились кости. Кому эти останки могли принадлежать? Вызвали полицию. В результате разбирательств выяснилось: это – не преступная улика. Скорее всего, они принадлежали животному.

Директор Научного центра Невады Джошуа Бонд приехал к Мэтту, чтобы увидеть останки. Возможно, кости принадлежали лошади или другому крупному животному, им примерно 14000 лет.

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