ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мужчина решил сделать на заднем дворе бассейн, а выкопал древние кости

06.05.2021 06:33 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Мужчина решил сделать на заднем дворе бассейн, а выкопал древние кости

Мэтт Перкинс, житель Лас-Вегаса (США), решил сделать на заднем дворе бассейн. Нанял рабочих, они принялись копать – и обнаружили в земле кости. Об этом сообщает KTNV Channel 13 Las Vegas.


В какой-то момент все перепугались. На глубине около полутора метров обнаружились кости. Кому эти останки могли принадлежать? Вызвали полицию. В результате разбирательств выяснилось: это – не преступная улика. Скорее всего, они принадлежали животному. 

Директор Научного центра Невады Джошуа Бонд приехал к Мэтту, чтобы увидеть останки. Возможно, кости принадлежали лошади или другому крупному животному, им примерно 14000 лет. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мэтт Перкинс, житель Лас-Вегаса (США), решил сделать на заднем дворе бассейн. Нанял рабочих, они принялись копать – и обнаружили в земле кости. Об этом сообщает KTNV...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: дзень народзінаў Паўлюка Труса і Віталя Тараса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by