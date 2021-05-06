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Весенние ярмарки в Витебске: где искать недорогие саженцы, рассаду, семена, сувениры
Источник материала: Tut.by
Витеблян приглашают на две весенние ярмарки. Одна пройдет в пятницу, 7 мая, перед большими праздничными выходными — возле Ледового дворца. Вторая — в субботу, 8 мая, в центре города.
Ярмарка «Вясновы карагод»
Два раза в год — весной и осенью — свои ярмарки в Витебске проводят школы, колледжи, лицеи и отделы образования области. Покупателей чаще всего приглашают к Ледовому дворцу.
Эти «кірмашы» горожане любят и стараются не пропустить: товаров на «Вясновым» или «Восеньскім карагодзе» много, поделки яркие, оригинальные — и дешевые.
На нынешнюю ярмарку привезут изделия из дерева, обувь, швейные товары, сувениры, саженцы, рассаду, семена и т.д. И снова все — по доступным ценам.
В программе — концерт с выступлением самодеятельных артистов и театров моды.
Городская ярмарка
На традиционной городской ярмарке можно купить продовольственные и непродовольственные товары. На этот «кірмаш» любят ходить дачники: здесь обычно продают хорошие саженцы.
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Витеблян приглашают на две весенние ярмарки. Одна пройдет в пятницу, 7 мая, перед большими праздничными выходными - возле Ледового дворца. Вторая - в субботу, 8 мая, в...
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