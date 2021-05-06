Весенние ярмарки в Витебске: где искать недорогие саженцы, рассаду, семена, сувениры

Источник материала: Tut.by

Витеблян приглашают на две весенние ярмарки. Одна пройдет в пятницу, 7 мая, перед большими праздничными выходными — возле Ледового дворца. Вторая — в субботу, 8 мая, в центре города.





Ярмарка «Вясновы карагод»

Где: площадка возле Ледового дворца (пр. Строителей, 23) Когда: 7 мая, с 9.00

Два раза в год — весной и осенью — свои ярмарки в Витебске проводят школы, колледжи, лицеи и отделы образования области. Покупателей чаще всего приглашают к Ледовому дворцу.

Эти «кірмашы» горожане любят и стараются не пропустить: товаров на «Вясновым» или «Восеньскім карагодзе» много, поделки яркие, оригинальные — и дешевые.

На нынешнюю ярмарку привезут изделия из дерева, обувь, швейные товары, сувениры, саженцы, рассаду, семена и т.д. И снова все — по доступным ценам.

В программе — концерт с выступлением самодеятельных артистов и театров моды.

Городская ярмарка

Где: улица Ленина (участок от остановки «Ратуша» до кафе «Аврора»), а также Пролетарская площадь Когда: 8 мая, с 9.00 до 14.00

На традиционной городской ярмарке можно купить продовольственные и непродовольственные товары. На этот «кірмаш» любят ходить дачники: здесь обычно продают хорошие саженцы.