Пока новые Skoda не продают - ищем подержанные. Сколько стоят экземпляры с минимальным пробегом

Источник материала: Tut.by

Пока белорусский импортер Skoda временно приостановил продажи новых авто, мы решили поискать в частных объявлениях предложения с минимальным пробегом. Пусть не из салона, зато почти как новая и Skoda. В поиске мы указали только один параметр — пробег до 10 тысяч километров. И таких автомобилей оказалось немного.

Начнем с модели Rapid, на которую государство наложило вето немного раньше, найдя несоответствия в ОТТС, выдаваемое Росстандартом.

В Солигорске продается автомобиль с пробегом 180 км. То есть совсем новый. Не знаем, что не понравилось владельцу, но теперь он хочет за него выручить 13 тысяч долларов.





Комплектация простенькая — Active. Под капотом — 1,6-литровый бензиновый двигатель с механической коробкой передач.

Еще один вариант — машина 2019 года, причем дорестайлинговая. Пробег — 800 км.





Двигатель у нее 1,6-литровый, причем с уже установленным метановым оборудованием. Продавец пишет, что автомобиль был куплен в начале 2020 года и не эксплуатировался по семейным обстоятельствам. Стоит машина 13 тысяч долларов.

Есть в продаже и вариант Skoda Rapid 2020 года выпуска с пробегом всего 3600 км, так что это тоже почти новый автомобиль. Стоит он 14 500 долларов.





Под капотом — 1,6-литровый бензиновый мотор в сочетании с механической коробкой передач. Комплектация — не самая бедная. Ambition подразумевает климат-контроль, круиз-контроль, передний/задний парктроник, камеру заднего вида, датчики света и дождя. Продавец даже предлагает проверку на любых СТО. Только зачем это автомобилю с пробегом 3600 км?

Относительно недавно дебютировавший на нашем рынке кроссовер Skoda Karoq тоже нашелся в списке. Продается автомобиль 2020 года выпуска с пробегом 6 тысяч км.





Кроссовер может похвастаться удачным сочетанием под капотом — 1,4-литровый 150-сильный двигатель и 8-диапазонный «автомат» классической конструкции. Привод передний. Комплектацию продавец не указал, но просит за автомобиль 23 700 долларов и готов обменяться на Skoda Kodiaq.

За 19 500 долларов можно купить Skoda Octavia 2020 года выпуска с пробегом 6 тысяч км. Автомобиль оснащен 1,6-литровым мотором и «автоматом» классической конструкции.





Машина в хорошей комплектации Ambition+. Есть подогрев лобового стекла, датчики дождя и света, двухзонный климат-контроль, радио Bolero с 8″ экраном, круиз-контроль. Есть также обогрев передних и задних сидений и даже розетка 220 В.

В продаже мы нашли также автомобиль 2019 года, который успел проехать за это время всего 8 тысяч км.





Под капотом у Octavia — мощный 1,8-литровый турбомотор в сочетании с роботизированной коробкой DSG. Стоит такая машина 23 500 долларов.

Еще одна Octavia с базовым 1,6-литровым мотором и «механикой» продается за 17 тысяч долларов. Столько просят за машину 2019 года выпуска с пробегом 10 тысяч км.





Есть экземпляр за такие же деньги, но с меньшим пробегом — 9700 км, таким же двигателем, но в сочетании с АКП. И при этом машина 2020 года выпуска.





Автомобиль куплен в сентябре 2020 года и может похвастаться неплохой комплектацией: кондиционер, подогрев сидений, подогрев зеркал, форсунок омывателя и зоны щеток.

Удалось найти в продаже три варианта кроссовера Kodiaq. Два из них практически одинаковые — с пробегом 1000 км, с 1,4-литровыми турбомоторами и механическими коробками передач. Привод — передний. Один стоит 23 тысячи долларов, второй — 23 500.





Но есть вариант поинтереснее, хоть и дороже — Kodiaq с пробегом 3 тысячи км за 29 400 долларов.





Цена обусловлена тем, что это автомобиль с двухлитровым дизельным двигателем, «автоматом» и полным приводом.