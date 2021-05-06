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В Лас-Вегасе секс-рабынь в борделе удерживали с помощью жертвоприношений и обрядов вуду

06.05.2021 07:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правоохранители американского Лас-Вегаса на протяжении шести месяцев следили за борделем и в конце операции задержали хозяйку заведения, 30-летнюю Жасмин Руссо-Мартинес, пишет lenta.ru со ссылкой на Daily Star.


Фото: ru.freepik.com

Полицейские провели обыск в борделе, в ходе которого обнаружили нечто похожее на «вуду-святилище», залитое кровью. «Стены комнат тоже были в крови. На стенах гаража тоже было что-то заляпанное кровью», — говорится в отчете.

Сами же секс-рабыни обвинили хозяйку в колдовстве. По их словам, она проводила обряды жертвоприношения, а девушек угрожала проклясть, если они сбегут. Руссо-Мартинес пугала их тем, что одна сбежавшая проститутка вскоре после освобождения была смертельно ранена.

Руссо-Мартинес на допросе заявила, что будет отвечать «только перед Богом». Суд состоится 6 мая.

 
 
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Полицейские провели обыск в борделе, в ходе которого обнаружили нечто похожее на «вуду-святилище», залитое кровью. «Стены комнат тоже были в крови. На стенах гаража...
 
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