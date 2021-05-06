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Starship успешно сел и впервые не взорвался после 10-километрового полета

06.05.2021 07:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания SpaceX провела успешные во всех отношениях испытания прототипа корабля Starship. Впервые он не взорвался после того, как поднялся на высоту несколько километров. До этого пуски на несколько десятков метров ввысь были успешными, а вот после более длительных полетов Starship обычно взрывался.

Так было с моделями от SN8 в декабре 2020 года и вплоть до SN11 30 марта этого года. Полет модели SN15 прошел глубокой ночью по минскому времени. Корабль поднялся на высоту около 10 км и после успешно приземлился.

Предполагается, что пилотируемый многоразовый корабль Starship будет выводить на орбиту более 100 тонн полезной нагрузки. Эти корабли могут в будущем использоваться для доставки грузов и поселенцев на Марс.

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Компания SpaceX провела успешные во всех отношениях испытания прототипа корабля Starship. Впервые он не взорвался после того, как поднялся на высоту несколько...
 
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