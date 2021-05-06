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Генпрокурор Германии намерен изучить дело в течение месяца

06.05.2021 08:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси судят участников мирных протестов, а за ее пределами будут судить тех, кто совершал насилие над протестующими.

От имени десятерых потерпевших во время избирательной кампании граждан Беларуси, Польши, Швейцарии и Израиля, адвокаты предъявили обвинения белорусским чиновникам, в том числе Александру Лукашенко, в преступлениях против человечности – согласно международному уголовному кодексу.

Универсальная юрисдикция – это международная процедура, позволяющая привлекать к ответственности за незаконные задержания, пытки, похищения и убийства людей, совершенные в другой стране, пишет belsat.eu

По словам адвоката Роланда Краузе в течение месяца генеральный прокурор Германии намерен изучить дело, после чего начнется судебная процедура.

Ранее заявления о преступлениях против человечности по жалобам граждан Беларуси начали рассматривать прокуратуры Литвы и Чехии. Первым же заявление против белорусского режима подал белорус Максим Хорошин, который сейчас живет в Литве.



В Чехии и Польше подготовлен уже десяток заявлений от белорусов, рассказывает советник Светланы Тихановской Александр Добровольский. В Литве уже 17 человек подали соответствующие документы и еще два десятка заявлений готовятся командой фонда «Байсол».

По информации белорусской прокуратуры, против белорусов после выборов завели уже более 3 тысяч уголовных дел, а более двух тысяч заявлений о насилии со стороны силовиков и убийствах мирных протестующих остаются без рассмотрения.
 
 
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В Беларуси судят участников мирных протестов, а за ее пределами будут судить тех, кто совершал насилие над протестующими.
 
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