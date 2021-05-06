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Стало известно о первом трансгендере-участнике Олимпийских игр

06.05.2021 08:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новозеландская тяжелоатлетка Лаурель Хаббард станет первым трансгендером-участником Олимпийских игр в истории. Об этом пишет The Guardian.

Фото: Paul Childs / REUTERS

43-летняя Хаббард официально еще не включена в состав сборной Новой Зеландии, однако, по словам источника издания, «ей фактически гарантировано место в женской супертяжелой весовой категории» после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) принял измененные правила квалификации.

МОК разрешил трансгендерам после перехода выступать в женской категории без операции по удалению яичек при условии, что уровень тестостерона у них будет ниже 10 наномолей на литр в течение минимум 12 месяцев, пишет Лента.ру.

В июле 2019-го Хаббард стала объектом критики ряда общественных организаций. Отмечалось, что, будучи официально женщиной, она «пользуется физическими преимуществами», которые имеются у мужчин.

12 лет назад Хаббард сделала операцию по смене пола, до этого она также занималась тяжелой атлетикой. В результате на женских соревнованиях в Самоа штангистка завоевала два золота и одно серебро, что возмутило организации Speak Up For Women и Fair Play for Women. Первая призвала «защитить женский спорт», вторая попросила спортивных чиновников «проснуться».
 
 
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Новозеландская тяжелоатлетка Лаурель Хаббард станет первым трансгендером-участником Олимпийских игр в истории. Об этом пишет The Guardian.
 
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