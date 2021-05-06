Опубликован список экс-силовиков, которых Лукашенко лишил званий. Кто там

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Накануне документ появился на Национальном правовом интернет-портале. В списке 87 фамилий, сообщает TUT.BY .

Напомним, что вопрос о лишении определенных лиц воинских и специальных званий инициировали руководители силовых ведомств «с учетом характера и степени тяжести совершенных противоправных действий».

В пресс-службе Александра Лукашенко поясняли причины, по которым экс-силовиков лишили званий: «В период обострения общественно-политической обстановки в стране с целью ее дестабилизации отдельные военнослужащие и сотрудники нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях, размещали в сети Интернет экстремистские материалы, призывали к радикальным действиям, публиковали личные данные государственных служащих, журналистов, сотрудников правоохранительных органов, выступали с обвинениями, оскорблениями и угрозами в их адрес.

Дискредитируя честь и достоинство военнослужащего и сотрудника, проявляли неуважение к государственным символам, выбрасывали служебные удостоверения, снимали погоны, отказывались от исполнения служебных обязанностей».

Воинских званий лишены полковник и подполковник в отставке, 5 подполковников запаса, 2 майора запаса, 8 капитанов запаса, 10 капитанов юстиции запаса, старший лейтенант юстиции запаса, лейтенант и прапорщик запаса.

Специальных званий лишены 2 полковника милиции запаса, 10 подполковников милиции запаса, 8 майоров милиции запаса, 9 капитанов милиции запаса, 11 старших лейтенантов милиции запаса, 2 лейтенанта, прапорщик и старшина милиции запаса, 3 старших сержанта милиции запаса, старший сержант внутренней службы запаса, подполковник юстиции запаса, майор юстиции запаса, 4 капитана юстиции запаса, 2 старших лейтенант юстиции запаса.

Среди фамилий есть те, которые уже не раз за последние месяцы встречались в новостях. Например, бывший следователь Евгений Юшкевич, который 19 апреля этого года перестал выходить на связь, а позже выяснилось, что он в СИЗО КГБ. По словам адвоката, родственникам показали постановление на обыск, где указана статья 289 УК (Акт терроризма). Ранее его задерживали 24 ноября. Тогда ему заявили, что он является подозреваемым по ч. 1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Экс-начальник ГАИ Сергей Масловский лишен спецзвания полковника милиции запаса. 11 октября 2020 года его задержали за участие в воскресном марше. Ему дали 15 суток ареста, на следующий день после суда он на скорой попал в госпиталь с подозрением на инсульт, ушибами и гематомами. По окончании ареста на свободу не вышел, его задержали снова, уже за неповиновение участковому, и та же судья «выписала» еще 15 суток.

Станислав Лупоносов был в звании подполковника милиции запаса. В конце марта этого года ГУБОПиК рассказал о «кроте». В МВД заявили, что разоблачили Лупоносова. В отношении него возбуждено уголовное дело, его обвиняют в покушении на акт терроризма, совершенный организованной группой (ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 289 УК РБ).

В списке много фамилий тех экс-силовиков, которых государство назвало причастными к террористической деятельности, например, Андрей Остапович, Игорь Лобан, Игорь Макар и другие. Подробнее о них рассказывали тут.

Среди лишенных званий — бывшие полковник и подполковники в отставке Владимир Бородач, Сергей Анисько и Валерий Костко. Бывший командир бригады спецназа в Марьиной Горке Владимир Бородач и работник КГБ Валерий Костко входили в общественную комиссию по расследованию исчезновения экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко. Сергей Анисько является бывшим сотрудником контрразведки.

Федор Кандиранда был старшим преподавателем общевойскового факультета Военной академии. 13 августа он подал рапорт на увольнение. Он лишен звания подполковника запаса, как и Сергей Бендя, Дмитрий Протасевич, Сергей Шалыгин, Сергей Шпак.

Майор запаса Александр Исаченко уволился из армии после августовских событий. Теперь он лишен звания.

Всего в списке 87 фамилий. Полный список опубликован тут .