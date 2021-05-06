Samsung против Xiaomi. Сравнили Galaxy A52 с Redmi Note 10 Pro

Источник материала: Onliner В свое время серия Galaxy A стала главным драйвером продаж смартфонов Samsung. Неудивительно, что корейский производитель делает особую ставку на модели этой линейки. Galaxy A52 — самый что ни на есть потенциальный хит. «Середняк» с замашками, который должен прийтись по вкусу максимально широкой аудитории. Есть, однако, проблема. Называется она Redmi Note 10 Pro. У нас одновременно были обе модели, поэтому мы смогли сравнить впечатления от работы и с тем аппаратом, и с другим.

Что в коробке?

Все очень скромно. Кроме телефона, в коробке найдем набор документации, скрепку, кабель и зарядку на 15 Вт. Ни чехла, ни более мощного блока питания, которые предлагает Xiaomi, здесь нет.





Дизайн

У нас на тестировании был Galaxy A52 черного, наиболее универсального цвета. Дизайн и его восприятие — штука очень субъективная. Так вот, субъективно черный A52 не вызывает никаких эмоций. Это просто прямоугольник с выделяющимся блоком камер.





Крышка пластиковая. Текстура — нечто среднее между матированной пластмассой и глянцем. С практической точки зрения получилось не очень: в черном цвете панель уж очень маркая. Впрочем, куда больше удивил скрип, который не так уж характерен для современных смартфонов.

Скрипит, как оказалось, крышка, когда до нее дотрагиваешься пальцем. Мы не стали разбирать аппарат, но сложилось впечатление, что панель очень тонкая, имеется зазор между ней и батареей, в результате чего даже при легком надавливании слышен легкий хруст. Когда-то давно подобные проблемы решались подкладыванием между батареей и крышкой сложенного в несколько раз кусочка бумаги. Нынче самому такое провернуть проблематично.





Рамка тоже пластиковая, но уже глянцевая. На левом торце ничего нет, снизу — аудиоразъем, микрофон, порт для зарядки Type-C и решетка динамика. Гибридный слот (две SIM-карты или одна «симка» плюс карта памяти) разместился сверху. Справа — традиционно кнопки включения и регулировки громкости.











В целом дизайн у Galaxy A52 спокойный, без ярких обращающих на себя элементов, если не принимать за таковой крупный блок с камерами. В качестве бонуса — защита от воды и пыли по стандарту IP67, чем не может похвастаться Redmi Note 10 Pro. Также в Samsung не экспериментировали с заменой датчика приближения, поэтому экран в Galaxy прилежно всегда выключается, когда вы подносите телефон к уху.

Как и конкурент, Galaxy A52 обзавелся стереодинамиками. Звучат они у двух телефонов по-разному, однако сложно сказать, кто в этом плане лучше. Обоим не хватает толики басовитой сочности. При этом оба годятся для приличного для звонка воспроизведения любой мелодии. Здесь паритет.





По качеству сборки Redmi выигрывает у скрипучего корпуса Samsung. Также, если возвращаться к субъективности, то внешне Note 10 Pro смотрится куда интереснее соперника. Материалы корпуса у «китайца» тоже выглядят премиальнее: все же Gorilla Glass 5 вместо пластика.





Дисплей

AMOLED-матрица с диагональю 6,5 дюйма и разрешением 1080×2400 точек почти так же хороша, как дисплей Redmi Note 10 Pro. Если не считать размеры (у Xiaomi диагональ 6,67 дюйма), разницу в качестве дисплеев на глаз заметить нереально.





Тем не менее пиковая яркость у Redmi Note 10 Pro заявлена на уровне 1200 нит (плюс поддержка HDR10), а у Galaxy A52—800 нит. К тому же частота обновления дисплея у Samsung ограничивается 90 Гц, тогда как у Xiaomi это 120 Гц. Интерфейс у Redmi действительно отрисовывается заметно плавнее.

Мы бы и здесь безоговорочно отдали победу Redmi Note 10 Pro из-за большей диагонали и поддержки 120 Гц. Но есть нюанс: режим Always On на Galaxy A52 умеет работать постоянно, а не десять секунд после касания.





Также отметим, что в экран Galaxy A52 встроен сканер отпечатков пальцев. Он не такой крутой и быстрый, как в 21-й серии, но и не такой медленный, как в прошлогодних аппаратах. По скорости он все еще проигрывает обычным датчикам, но не сильно. Пользоваться можно, хотя сенсор, встроенный в кнопку питания Redmi Note 10 Pro, все же удобнее, привычнее и быстрее.

Производительность

В продаже есть две версии Galaxy A52: с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а также с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной. Мы советуем обратить внимание на второй вариант. В нынешних условиях 4 ГБ ОЗУ может оказаться недостаточно. Отметим, что за сравнимую с Redmi Note 10 Pro цену Samsung предлагает вдвое более емкий накопитель: 256 ГБ вместо 128 ГБ. Это несомненный плюс Galaxy A52.





С процессором ситуация следующая. Galaxy базируется на Snapdragon 720G, тогда как Redmi Note 10 Pro — на Snapdragon 730G. Казалось бы, понятно, кто лучше. На деле все не так просто.

Во-первых, в повседневных задачах мы не ощутили никакой разницы в производительности двух смартфонов. И на одном, и на другом требовательные игры идут на максимальных настройках с комфортным для глаз уровнем fps. У Samsung, правда, порой заметно подлагивает интерфейс, однако это скорее вопрос к оболочке, а не к процессору.



При первом включении телефон зачем-то предлагает скачать ориентированные на рынок РФ приложения

Во-вторых, даже в синтетических бенчмарках результаты у Galaxy A52 и Redmi Note 10 Pro максимально близки и отличаются всего на 1%. По характеристикам и частотам различий между двумя процессорами найти также не удалось. В общем, по части производительности у обоих смартфонов полный паритет.

Однако в процессе тестирования устройств на троттлинг, то есть замедление процессора по мере нагрузки, Galaxy A52 и Redmi Note 10 Pro проявили себя по-разному. Производительность Xiaomi под сильной нагрузкой плавно снижается до 75%. У Samsung скачкообразный график с интервальными снижениями производительности до 81%, которая, впрочем, все время пытается вернуться к своему максимуму.





Не беремся утверждать, какая модель поведения лучше. С одной стороны, пытаясь охладиться, Redmi Note 10 Pro теряет в производительности больше, чем Galaxy A52. С другой — Galaxy A52 с первого раза тест не прошел и отключился спустя десять минут нагрузки. Что лучше: получить снижение мощности под нагрузкой или риск произвольного выключения смартфона? Каждый по-своему ответит на этот вопрос в зависимости от собственных приоритетов.

Автономность

У Galaxy A52 емкость аккумулятора составляет 4500 мА·ч. С одной стороны, это чуть меньше, чем у Redmi Note 10 Pro с его 5000 мА·ч, с другой — оба телефона способны продержаться два дня без подзарядки. Так что по автономности — полный паритет.

Другое дело, что Galaxy A52 поддерживает зарядку только до 25 Вт, а в комплекте вовсе идет блок на 15 Вт. В коробке же у Redmi Note 10 Pro лежит зарядное устройство на 33 Вт. В итоге смартфон от Xiaomi полностью заряжается примерно на полчаса быстрее, чем конкурент. Поддержки беспроводной зарядки нет ни там, ни там.

Камеры

Samsung традиционно лучше прокачивала фотовозможности камер своих телефонов. Однако в какой-то момент Xiaomi взбодрилась и начала наступать конкуренту на пятки. Кто же лучше снимает — Galaxy A52 или Redmi Note 10 Pro?

Компоновка датчиков у смартфона от Samsung такая же, как у соперника. То есть получаем хороший основной модуль (64 Мп против 108 Мп у Redmi), а также «ультраширик» (12 Мп у Samsung и 8 Мп у Xiaomi), макрокамеру и датчик глубины. Последние два можно не учитывать. Супермакро здесь получается не лучше, чем обычный кроп с основной камеры.



«Ширик» Galaxy A52

«Ширик» Redmi Note 10 Pro



Ночной «ширик» Galaxy A52

Ночной «ширик» Redmi Note 10 Pro

Ультраширокоугольная камера лучше у Galaxy A52. Во-первых, у нее нет таких проблем с балансом белого, какие есть у Redmi Note 10 Pro. Во-вторых, у Samsung угол обзора составляет 123 градуса, тогда как у Xiaomi — всего 118 градусов — в кадр Galaxy банально помещается больше пространства. В-третьих, здесь модуль, в отличие от конкурента, худо-бедно умеет работать в ночном режиме. Не скажу, что ночью получится делать качественные фото на ультраширокую камеру, но все же хоть какие-то детали из таких снимков достать можно.



Galaxy A52



Redmi Note 10 Pro

Основные камеры у Galaxy и Redmi ведут себя немного по-разному. Днем качество снимков и одного, и другого смартфона нареканий не вызывает. Galaxy A52 мягче обошелся с облаками и травой, тогда как искусственный интеллект Note 10 Pro решил их выделить и сделал эти участки более резкими.



10-кратный зум Galaxy A52



10-кратный зум Redmi Note 10 Pro



Кроп с 64 Мп Galaxy A52



Кроп с 108 Мп Redmi Note 10 Pro

И там, и там максимально доступный 10-кратный зум ожидаемо оставляет победу за Xiaomi. Кроп с 108 Мп у Redmi и 64 Мп у Samsung также ожидаемо показывает, что Note 10 Pro при хорошем освещении обеспечит бо́льшую детализацию снимка.



Ночной режим Galaxy A52



Ночной режим Redmi Note 10 Pro



Кроп ночного режима Galaxy A52



Кроп ночного режима Redmi Note 10 Pro

Ночное фото нам с первого взгляда понравилось от Redmi Note 10 Pro. Может, он и чересчур высветлил небо, но Galaxy A52 вовсе раскрасил его какими-то искусственными пятнами. Однако если приблизить оба снимка, то мнение меняется на противоположное: детализация у Samsung самую малость выше.

Итоги

И у одного, и у другого смартфона есть свои сильные стороны. Далее перечислим их (значительные и мелкие) для каждой из двух моделей.





Достоинства Redmi Note 10 Pro:

Чехол в комплекте.

Качественная сборка и материалы.

Дизайн.

Практичность (немаркий корпус).

Слот для двух «симок» и карты памяти.

Вибромотор линейного типа.

Более крупный дисплей с поддержкой HDR10.

Частота обновления матрицы 120 Гц.

Удобный классический датчик отпечатков пальцев.

Шустрый интерфейс без лагов.

Не выключается под высокой нагрузкой.

Более быстрая зарядка.

Детализация снимков при кропе в максимальном разрешении.

Детализация снимков при зуме с хорошим освещением.

Достоинства Galaxy A52:

Защита IP67.

Обычный датчик приближения.

Режим Always On умеет работать постоянно.

Больше встроенной памяти (256 ГБ против 128).

Меньше выражен троттлинг.

Ультраширокоугольная камера.

Детализация в ночном режиме съемки.