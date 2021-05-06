«Купили квартиру за $185 000, а там невозможно жить». Так не повезло жильцам из «Новой Боровой»

Источник материала: Onliner Параметрам жилья Ирины и Виктора Стонько можно только позавидовать: 120 квадратных метров, окна в пол, просторная терраса и потолки высотой 3,5 метра. Ремонт в их пентхаусе идет полным ходом, и уже через несколько месяцев они смогли бы перевезти сюда вещи, если бы во время холодов не обнаружилась крайне неприятная особенность квартиры: в ней жутко холодно. По словам супругов, в морозы столбик термометра в помещении падал до одиннадцати градусов. Хозяева уверены, что в этом виноват застройщик, который решил сэкономить. Но у «А-100 Девелопмент» другая версия. Даем слово обеим сторонам.

Решили купить крутую квартиру с современной оснасткой

Малоэтажные дома с подземным паркингом, двором без машин и довольно интересной архитектурой в «Новой Боровой» появились примерно два года назад. На верхних этажах «комфортаментов» застройщик создал пентхаусы, один из которых и привлек внимание наших сегодняшних героев.





— Когда мы выбирали квартиру, этот вариант нам показался самым привлекательным. Да и застройщик показывал себя неплохо. Подземный паркинг, из которого можно на лифте приехать прямо к квартире, высота потолков и все остальное — это очень интересно.

К тому же в компании обещали, что вся оснастка будет импортной. Это потом оказалось, что под импортной подразумевалась, в частности, российская, — начинает Виктор.

Ирина добавляет, что квартиру они купили еще на стадии котлована, а потому цена была ниже: за 120 квадратных метров семья заплатила $185 000 по курсу.







Во время приемки специалисты обратили внимание на проблемы с окнами, которые в некоторых комнатах занимают бо́льшую площадь, чем сами стены. Замена стекла заняла какое-то время, однако супругов затягивание сроков не слишком расстроило: у них есть другая недвижимость в Минске, поэтому остро вопрос с переселением не стоял. Однако более масштабные проблемы начались позже.

Но обнаружили «косяк»

Прошлой зимой, когда в квартире уже шел ремонт, хозяева заметили: в помещении слишком холодно. Сперва они решили, что все дело в слишком больших окнах, но, когда стали разбираться, обнаружилась другая проблема.





— В сильные морозы у нас в квартире было +11. Строители ходили в куртках, будто на улице работали.

Мы начали оставлять заявки, представители застройщика обещали прийти с проверкой, но потом пропадали — никто к нам очень долго не приходил. Так продолжалось до тех пор, пока морозы не спали, а температура в помещении не поднялась до +16. Специалисты наконец прибыли, сделали замеры и ушли.





Потом приходил сантехник, инженер — здесь уже человек шесть было. Мы всем по очереди пересказывали одно и то же, они нам все время что-то обещали, но ничего не решалось. То говорили, что температура упала из-за сбивания штукатурки (мы сделали это, так как местами она была некачественно нанесена), то убеждали, что стояк завоздушился, то приходили сюда с тепловизором. Но толку — ноль, — рассказывает Ирина.





К этому моменту минчане уже успели получить подробные консультации у юристов и специалистов разного профиля. Последние объяснили хозяевам, что внутрипольные конвекторы такого типа не совсем подходят для обогрева: их обычно используют для того, чтобы на стеклах не было конденсата. Застройщик предоставил своим клиентам проект, по которому в квартире должно быть установлено десять конвекторов и одна батарея. Ирина стала внимательно изучать документ и обратила внимание на любопытный момент.





— Я решила вбить маркировку установленных конвекторов в Google и заметила, что у нас стоит другое оборудование: вместо польских Verano нам поставили российские Techno. А это одни из самых дешевых конвекторов на рынке. Я позвонила в Verano, не успела рассказать, в чем дело, а они меня перебивают: «Вы в „Пирсе“ или в „Новой Боровой“ живете?» Как оказалось, к ним уже обращались такие же, как мы. Мы стали расспрашивать соседей из пентхаусов и выяснили, что у них та же беда, — продолжает Ирина.





Пошли в суд с иском на 55 тысяч рублей

Белорусское законодательство позволяет застройщикам вносить изменения в проектную документацию, если это не ухудшает качество жилья. Судя по всему, в этом случае в «А-100 Девелопмент» руководствовались именно этим правом и решили заменить оборудование аналогами. По мнению Виктора и Ирины, это и стало причиной их проблемы, которая не решается больше года.





— Специалисты объяснили нам, что в нашем случае необходимо устанавливать конвекторы с вентиляторами, иначе толку от них не будет. Но застройщик с этим, судя по всему, не согласен, — полагает хозяйка. — Кроме того, два из десяти конвекторов оказались меньше, чем было заявлено. То есть они не только купили оборудование другого производителя, но и с мощностью «просчитались».

Чтобы подтвердить свои предположения, хозяева решили провести эксперимент и установили бельгийский конвектор в одной из пяти комнат, потратив на это 700 евро. Однако это не помогло: температура выше не стала. В связи с этим собственники делают вывод, что проектом предусмотрены недостаточно мощные обогреватели.





— Мы наняли адвоката, начали работать с документами. И тут выяснилось, что проектировщик не поставил свою подпись в проекте, где указано, какие у нас установлены конвекторы.

Мы нашли человека с такой же проблемой, но он решил не ввязываться в эти конфликты и заменить оборудование за свой счет — отдал примерно 5000 евро.

Мы могли бы поступить так же: у нас есть определенный достаток, это не проблема. Но мы не можем вмешиваться в проект: это незаконно. Если мы поставим более мощное оборудование, то конвекторы могут хуже работать в других квартирах. Да и вообще это уже вопрос принципа: нехорошо, когда в буклетах все красиво, когда все очень доброжелательные и вежливые, но при возникновении проблемы никто ничего решать не хочет, — возмущен Виктор. Ирина тоже недоумевает: по ее словам, представители компании ведут себя максимально корректно, дают обнадеживающие обещания, но на этом все заканчивается.





— На словах «А-100» признает, что проблема есть, но у нас нет ни одного документа, подтверждающего это. Мы долго пытались договориться, но в итоге подали в суд. Нам скоро заселяться, а тут холодно. А сейчас отопление отключат, и наш вопрос зависнет до осени, — рассуждает минчанка.

— Они говорят, что энергетики подают недостаточно горячую воду: мол, если в конвекторы будет поступать кипяток с температурой 90 градусов, как это предусмотрено проектом, то у нас будет тепло. Но как в батарее может быть 90 градусов?

Через суд супруги хотят взыскать с застройщика чуть больше 55 000 рублей, 10 тысяч из которых — это неустойка за несвоевременные ответы, 5 тысяч — компенсация морального вреда, остальное — на замену оборудования.





— Вообще, адвокат насчитал нам куда больше: по договору мы можем претендовать на 1% от суммы квартиры за каждый день просрочки. Но это какие-то сумасшедшие деньги, и мы не хотим ничего лишнего требовать.

Нам и этот моральный вред, честно говоря, не принципиален, главное, чтобы проблему решили.

Поймите, мы люди неконфликтные. Мы не хотим ругаться, не хотим судиться и что-то требовать. В жизни бы не пошли по судам, но и вариантов у нас нет. Будет очень неправильно, если мы за свои деньги будем конвекторы менять, — заканчивают владельцы квартиры. — Но мы будем вынуждены жаловаться в компетентные органы, потому что не видим другого выхода.

Позиция застройщика: предлагали заменить два конвектора, но собственники отказались

За комментарием мы обратились в «А-100 Девелопмент», где рассказали о ситуации со своей стороны. Представители застройщика утверждают, что не по проекту установлено только два конвектора из десяти, а по поводу остальных спрашивать нужно у энергетиков.

— «А-100 Девелопмент» делает все возможное в рамках своих полномочий. Для решения вопроса в первую очередь необходимо обеспечить соблюдение температурного графика тепловой сети поставщиком услуг.

Температура теплоносителя, подающего тепло от котельной ГП «Минрайтеплосеть», не соответствует температурному графику.

Это было зафиксировано управляющей организацией множество раз в период отопительного сезона, продемонстрировано председателю и членам правления, неоднократно были направлены письма в адрес поставщика тепловой энергии.





Мы также провели проверку в отношении установленного в квартире оборудования. Проектом предусмотрена возможность замены указанного в спецификации оборудования на аналогичное по своим характеристикам на выбор заказчика.

По данным проектной организации и независимой экспертной организации, мощность российских конвекторов сопоставима с их польскими аналогами. Однако в ходе проверки выяснилось, что два конвектора были установлены подрядчиком не по проекту: вместо 4-трубных установлены 2-трубные — это невозможно было определить без демонтажа части оборудования. По окончании отопительного сезона мы готовы заменить эти конвекторы на 4-трубные, что и было предложено жителю, однако он отказался от данного решения, — прокомментировали в компании.

А что говорят энергетики?

Дома в «Новой Боровой» обслуживает ГП «Минрайтеплосеть». В организации нам ответили, что обращений от семьи Стонько или «А-100 Девелопмент» к ним не поступало. Но, по словам главного инженера, они и без этого уверены, что с их стороны никаких проблем нет: любое отклонение от нормы зафиксировали бы приборы.

— Наша котельная устроена по двухтрубной системе водоснабжения. Это значит, что по одной трубе горячая вода поступает к потребителю, по другой — уходит обратно. В каждом жилом доме стоит индивидуальный тепловой пункт с системой автоматического регулирования. Температура воды регулируется в зависимости от температуры воздуха и температурного графика, который занесен в контроллер, управляющий регулятором. Есть и еще один способ проверить температуру, очень простой: если мы подаем воду низкой температуры, у потребителя в кранах горячая вода будет холоднее, чем нужно.

«Новая Боровая» — очень активный район, и, для того чтобы не допустить вопросов по части теплоснабжения, мы держим температуру даже выше положенного. Поэтому мы уверены в качестве обслуживания потребителя.





К тому же у нас котельные, в том числе и эта, оборудованы системой удаленного доступа и мониторинга: мы видим температуру, давление, расход, то, что работает и что не работает, и так далее. У нас есть архивные данные, мы за ними внимательно следим.

Если бы возникли сбои в работе, мы увидели бы это в реальном времени и отреагировали бы.

Что касается воды, разогретой до 90 градусов, то такого быть не может. Температура теплоносителя в двадцатиградусный мороз составляет градусов 75, не больше, — объяснил главный инженер ГП «Минрайтеплосеть» Евгений Ткаченя.

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