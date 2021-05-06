Передал машину нетрезвому приятелю и лишился прав, а приятель хвастается водительским удостоверением

Источник материала: Onliner Жили-были два приятеля. Один помогал с обустройством дома, другой давал покататься на своей «копейке» — эдакий бартер. И вот как-то раз остановил их экипаж ГАИ. Это не сказка, а вполне реальная история, которая случилась год назад где-то под Минском. В финале хороший парень Денис останется без водительских прав на три года, а его приятель... Что ж, с приятелем все как-то запутанно. Давайте-ка по порядку.

Передал машину нетрезвому приятелю и лишился прав

Часть первая. Соседи

Денис, наш читатель, — минчанин. И родители у него минчане, и жена... Хотя про жену точно не знаем. Но толку от прописки, если цены на жилье все никак не обвалятся, обещай — не обещай?

— У меня же сестра, понимаешь? Короче, от родителей я рано съехал. Снимали какое-то время с женой квартиру, но потом грустно стало ее снимать. А я всегда хотел жить за городом, вот и предложил супруге переехать. Ну не столица, зато свой дом. Поискали да нашли: коробка в Смиловичах, два этажа 6×6. Обустроились, живем, — начал рассказ собеседник.





Но это сейчас, а год назад работы в доме было невпроворот, и Денису чем мог помогал сосед — Владислав.

— Я себе как раз машину купил — «копейку», ну и разрешал ему ездить по-соседски. Он на тракториста учился где-то в хабзе — ездил хорошо. Ему еще 17 было на то время, прав, понятное дело, не было, но по деревне я давал проехать, — с некоторой досадой говорит Денис.

Часть вторая. Экипаж

В один из майских дней соседи, поработав в доме, вывозили строительный мусор.

— На обратном пути заехали в магазин, взяли пива на вечер. А мне так на речку захотелось: погода, жара, дай, думаю, искупнусь, — рассказывает владелец машины. — Пока ходил, пока искал место, где зайти в реку, мой товарищ выпил 0,5 пива. Я об этом, разумеется, ничего не знал. Когда вернулся, он попросился за руль. Ладно, думаю, расстояние небольшое — садись.

И тут вдруг откуда ни возьмись...

— Только отъехали — появился экипаж ГАИ. При том что я в тех местах их никогда прежде не встречал. Разумеется, остановили нас. Я сразу вышел, хоть и был на пассажирском месте, стал объяснять ситуацию: машина моя, малой за рулем — без прав, потому что 17 лет, но ездит хорошо. Признаю, мол, вину: пустил за руль — готов понести наказание. Не хотелось, чтобы малому сильно досталось — в хабзе проблемы могли быть, зачем это все? Но инспектор сказал: нет, на водителя тоже протокол нужно составлять, — вспоминает Денис.





Ну а дальше все понятно.

— Когда малой вышел из машины и стал подписывать уже оформленный протокол за езду без прав, у него почувствовали запах спиртного. Попросили пройти медосвидетельствование, которое сколько-то показало, я уже точно не помню. Меня поначалу тоже хотели освидетельствовать, но потом передумали — было понятно, что я не пил: вменяемый, никакого запаха, — рассказал собеседник.

Понятых нашли быстро: вызвали таксистов — те приехали за две минуты. В отношении владельца автомобиля и его несовершеннолетнего приятеля составили административные материалы и отпустили. За руль «Жигулей» сел Денис, домой они добрались без приключений.

Часть третья. Лишение

Спустя месяц Дениса вызвали в Минск, в ГАИ Заводского района — по месту прописки. В старой редакции Кодекса об административных правонарушениях, действовавшей на тот момент, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, наказывалась по ч. 1 ст. 18.16 штрафом в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года. По этой же части этой же статьи такая же ответственность наступала и за непосредственно управление транспортным средством в нетрезвом состоянии — паритет.

— Свою вину я осознавал, конечно, хотя изначально, по правде говоря, не думал, что за передачу возможны такие последствия, — говорит наш читатель. — Прихожу в ГАИ, а мне вручают уже готовое постановление с лишением прав на три года и 50 базовыми штрафа — 1350 рублей на то время.





Обращаем внимание на то, что, с учетом оговоренного в ст. 18.16, Дениса наказали, можно сказать, по минимуму.

— Самое интересное, что меня лишили прав 18 июня, а 17 июня Владислава по тому же случаю оправдали. Тогда за что же у меня забрали права? — продолжает свой рассказ собеседник.

Часть четвертая. Неопределенность

Логично было бы предположить, что и Владислава, который управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии, привлекут к ответственности по той же административной статье. Но поскольку в момент совершения правонарушения парень не достиг совершеннолетнего возраста, им занялась комиссия по делам несовершеннолетних.

— В тот день, когда нас остановил экипаж ГАИ, после оформления, этот парень, оказывается, делал повторное освидетельствование, и вот оно у него опьянения не показало. В связи с этим комиссия его оправдала, — говорит Денис.

Он предоставил соответствующий документ. 17 июня 2020 года комиссия по делам несовершеннолетних рассмотрела материалы, поступившие 4 июня из Червенского РОВД, и действительно вынесла постановление о прекращении дела об административном правонарушении. Было установлено, что 10 мая 2020 года, в 19:35, Владислав управлял автомобилем ВАЗ-21013 на 2-м км автодороги Журавковичи — Красевичи — Смоленка Червенского района Минской области в состоянии алкогольного опьянения. Однако, согласно медицинской справке о состоянии здоровья, выданной УЗ «Городской клинический наркологический диспансер», ему выдано заключение об отсутствии состояния алкогольного опьянения.





И на основании этого комиссия постановила дело в отношении Владислава прекратить в связи с отсутствием события административного правонарушения.

Не прошло и двух недель, как комиссия по делам несовершеннолетних собралась 29 июня в том же составе, чтобы снова рассмотреть дело об административном правонарушении, поступившее 4 июня из Червенского РОВД. Денис считает, что поводом для этого стало вмешательство ГАИ, однако достоверных сведений, которые бы это подтверждали, в нашем распоряжении нет. Зато есть постановление, подписанное председателем и секретарем комиссии в тот день, 29 июня. Удивительно, но было принято совершенно иное решение — Владислава привлекли к ответственности.

В постановлении указано, что, согласно объяснению Владислава, после оказания помощи соседу в работе на дачном участке он пил березовый сок, который взял у бабушки. Сок был налит в прозрачный стакан, и в такие же стаканы наливался некий напиток, который употребляли взрослые. И этот напиток, и березовый сок при этом были одного цвета. После этого Владислав поехал с соседом вывозить мусор. На обратном пути сосед, как сказано в объяснении, почувствовал себя плохо и попросил Владислава сесть за руль. Сказано также, что после этого автомобиль проехал всего несколько метров, прежде чем был остановлен сотрудниками ГАИ.

Несовершеннолетний парень, управлявший автомобилем, прошел медицинское освидетельствование, которое выявило у него 0,78 промилле. Освидетельствование проводилось с 20:20 до 20:50.

После этого, как сказано в постановлении, Владислав вместе со своим законным представителем прошел в УЗ «Городской клинический наркологический диспансер» дополнительные медицинские обследования: в 1:40 было выявлено 0,1 промилле при продувании, а в 2:00 анализ крови показал 0,11 промилле. Приводится пояснение врача-нарколога Червенской ЦРБ, который допускает описанную ситуацию: в 20:20 состояние опьянения — 0,78 промилле, а спустя 5 часов 20 минут — 0,11 промилле при повторном освидетельствовании.





На этот раз комиссия по делам несовершеннолетних постановила признать Владислава виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.16 КоАП, и наложить административное взыскание в виде штрафа в размере 50 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года — в общем, все то же самое, что и у Дениса.

Часть пятая. Суд

Однако и на этом история не заканчивается. Последовал прокурорский протест на постановление комиссии по делам несовершеннолетних от 29 июня. Материалы были переданы в суд, который установил, что 17 июня комиссия, рассмотрев дело в отношении Владислава, пришла к выводу об отсутствии правонарушения и дело прекратила. Это постановление комиссии вступило в законную силу и отменено не было.

29 июня дело в отношении Владислава было рассмотрено вновь. Суд пришел к выводу, что комиссия по делам несовершеннолетних наложила административное взыскание при наличии по этому же факту неотмененного постановления о прекращении дела. То есть усматривается существенное нарушение процессуального закона, в связи с чем постановление от 29 июня подлежит отмене.





31 августа комиссия по делам несовершеннолетних собралась вновь. Было принято решение: постановление от 29 июня отменить, а дело в отношении Владислава прекратить.

Часть шестая. Прокуратура

Узнав об этом, Денис задался вопросом: если человека, который управлял автомобилем, оправдали, то почему он сам, как владелец транспортного средства, понес за тот же случай наказание?

— Ведь чудеса какие-то! Я со всеми документами обратился в прокуратуру Заводского района Минска, но получил ответ, что права мне не вернут. Тогда я пошел в прокуратуру города, но и там мне ответили, что дело Владислава пересматривается, а по моему случаю решение вынесено верно, и вообще жаловаться поздно — сроки вышли, — разводит руками собеседник.





Из прокурорских ответов, которые показал нам Денис, делаем несколько принципиальных для этой истории выводов. Во-первых, как указано в ответе прокуратуры Заводского района, на постановление комиссии по делам несовершеннолетних от 17 июня (оправдательное постановление) был также подан прокурорский протест. Во-вторых, как следует из данных, предоставленных прокуратурой Минска, 4 ноября 2020 года судом Червенского района постановление комиссии от 17 июня было отменено, а дело в отношении Владислава направили на новое рассмотрение. В-третьих, 6 ноября того же года постановлением все той же комиссии Владислав был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.16 КоАП, так как был признан виновным в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.





Выходит, Владислава прав тоже лишили, ведь иного наказания по ч. 1 ст. 18.16 КоАП (в старой редакции) предусмотрено не было. Верно?

Часть седьмая. Корочка

С момента той майской поездки прошел почти год. Денис продолжает общаться с Владиславом.

— Недавно он отучился в автошколе и, как сам рассказывал, пошел сдавать экзамен в ГАИ. Не знаю, как такое возможно (с его слов, он и сам не знает), но к сдаче его допустили. Водительское удостоверение у него есть — я видел фото. Ситуация странная: выходит, тот, кто передал управление, на три года остался без прав, а тот, кто сидел за рулем, эти права получил, — рассуждает Денис.





Мы видели фото, о котором говорит наш читатель, но проверить подлинность изображенного на снимке документа не удалось. Никакой другой информации о получении Владиславом водительского удостоверения у нас нет.

Денис, как и раньше, живет с женой за городом, а на работу ездит в Минск.

— Автобусы ходят крайне редко, так что иногда сосед подвозит. Случалось и на такси ездить — а что делать. Расстроен, конечно. Еще и штраф этот. Хотя если бы была возможность отделаться только штрафом — заплатил бы вдвое больше, права дороже, — говорит мужчина.

Машину семья решила не продавать. Супруга уже отучилась в автошколе, но вот с экзаменами в ГАИ пока не складывается. Денис тоже морально готовится к пересдаче.

— Плохо, что статья та же, что и за пьянку. Думаю, никто там разбираться не будет, что я только передал право управления, а не сам пьяный ездил. Но что поделать: буду готовиться — время у меня есть, — вздыхает собеседник.



