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Черногория открылась для белорусов. Посмотрели, как там сейчас
Источник материала: Onliner
Первый в этом сезоне чартер из Минска в Тиват
Теплый ветер обдает лицо, приветливые таможенники улыбаются туристам и шутят, люди вокруг счастливы — никакой опасности. Для белоруса, который последний год провел на родине, это какой-то космос — и всего лишь через два часа в пути. Адриатическое море, солидные массивы гор, каньоны, реки и озера — страна с чуть более чем 600-тысячным населением смогла вместить все, что радует глаз туриста. Этим и живет: основные доходы у Черногории — от сферы туризма, горстки сельского хозяйства и капли промышленности.
Антиковидные меры: за столиком можно сидеть максимум вчетвером
Но отойдем от лирики, ближе к делу. В апреле, после очередного локдауна Черногория
Все выглядит гладко, но какие правила действуют внутри Черногории? Есть несколько важных моментов. Во всех закрытых помещениях нужно носить маски, а если вы ходите туристической группой, то нужно надевать их и на улице (это не касается национальных парков). Практика показывает, что загара в пол-лица не будет: уличные экскурсии не тянутся вечность. А если не носить маску, можно получить штраф от коммунальной полиции.
В праздники и выходные в Черногории большим группам туристов нельзя передвигаться из города в город, чтобы не было массовых скоплений людей.
В Подгорицу (столицу Черногории) ездить не рекомендуется, ведь там сейчас наибольшее количество заражений по стране. Но все эти нюансы учитываются при организации отдыха иностранцев, заверяют сотрудники туроператора по Черногории
Во всех отелях, заведениях и других общественных местах рассыпаны антисептики, где-то выдают маски. Кстати, в кафе и ресторанах за одним столиком не могут садиться более четырех человек, а завтраки в некоторых отелях туристы не могут накладывать сами — все делает персонал в перчатках и масках. Поначалу бесит, но спустя день-два привыкаешь.
В целом у бывалых создается впечатление, что персонал стал повежливее. Говорят, в последние доковидные годы он чуть расслабился, но после начала пандемии и длительного застоя подсобрался и соскучился по гостям.
Еще один важный момент — комендантский час. В Черногории он начинается в полночь и длится до пяти утра. Опять же, если поймает полиция, могут возникнуть проблемы.
Свежее море и низкие цены
Туристический сезон в Черногории еще официально не стартовал, поэтому полным ходом ведется подготовка. На пляжах практически нет лежаков (как и туристов), часть заведений еще только готовится открываться. По набережным бегают беззаботные и счастливые приморские коты, а в горах и на экотропах пока нет толп. Старт сезона — идеальное время для тех, кто не любит суеты и не готов к большим тратам. Например, арендовать авто на сутки можно за €10—15, а в пик сезона ценники взлетают порой и в десятки раз.
Но есть и обратная сторона медали: море еще прохладное, не каждый рискнет купаться. В первый день после ныряния чувствуешь себя моржом, во второй — полуморжом, а на третий уже и неплохо. Но это вариант только для заложников девиза «А мо, яно так і трэба?», а для любителей поваляться в теплом море — рановато.
С 1 по 3 мая в Черногории были длинные пасхальные выходные, поэтому в основных туристических местах (Петроваце, Подгорице, Которе и других) отдыхали небольшие группы путешественников. В основном это местные, албанцы и сербы. После выходных курорты заметно опустели, но в самом популярном городе — Будве — уже пошел движ и нередко встречаются русскоязычные туристы. Это белорусы и украинцы: из наших стран недавно открылись чартеры.
В Цетине — исторической столице Черногории — вообще своя атмосфера. Здесь туристом сейчас почти и не пахнет, поэтому можно увидеть жизнь местных во всей красе. Это консервативные и гордые люди, ведь именно их предки отстаивали свою нацию и религию в XIX веке, когда в Черногорию пришли османы.
Обычная картина дня в Цетине: на террасах кафе сидят мужчины, пьют кофе, читают газеты и обсуждают насущное. Говорят, так они могут просидеть целый день. Это не значит, что эти люди шикуют: утром заказывают чашку кофе, в полдень идут домой пообедать, а потом возвращаются и снова пьют кофе. Женщин за таким ритуалом почти не встретишь: они занимаются домашними заботами.
Пустые дороги, подготовка пляжей и снег в горах
Черногорские трассы и серпантины практически пустые, добраться до туристических мест можно без труда, а по пути залипать на красоты: лазурные заливы и побережья, массивные и зеленые горы. В пик сезона, говорят местные, здесь бывают пробки длиной во всю страну. В них можно стоять часами. Но такое здесь помнят в старые добрые доковидные времена. В этом году подобного не предвидится.
А в горах еще не сошел снег. Если внизу знаменитых черногорских Ловченских гор зелень, почти летняя свежесть и благодать, то на вершинах чуть прохладнее (как в белорусском апреле — нормальном, а не этом). Зато можно ощутить еще один контраст в стране, где их и без того масса.
Песок и гальку на побережье Адриатики еще завозят и утаптывают, ремонтируют некоторые «пригорные» мостики. Но по большому счету ничего не мешает неискушенному туристу и сейчас отдыхать, купаться, любоваться пейзажами и фантастическими закатами. Основная часть туристической инфраструктуры готова, остальное — в процессе.
В Будве, например, уже развернулась торговля свежевыловленной рыбой и морепродуктами, открылась бо́льшая часть популярных заведений и сувенирных лавок. Правда, куда-то подевалась знаменитая скульптура гимнастки — надеемся, к сезону ее вернут. Море, горы, каньоны и зелень есть, старая архитектура на месте, солнце дает загореть, воздух свеж, спишь как младенец, экскурсии стартовали — зато пока без толкотни и пробок.
Белорусы и в «мирные» времена любили Черногорию, а сейчас, видимо, полюбят еще больше: пока только в эту страну можно въехать без визы и ПЦР-теста (к концу мая должна открыться еще соседняя Албания). А так без ПЦР можно ехать в экзотические Мексику, Доминикану, Танзанию, но у этих вариантов свои нюансы. Это и визы, и сложные перелеты (иногда ПЦР-тесты требуются для того, чтобы попасть в страну, где осуществляется пересадка).
Вариантов с ПЦР-тестом больше: Турция, Египет, Тунис, Болгария, Греция, ОАЭ, Кипр, Грузия, Куба, Таиланд — все они требуют результаты теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до вылета.
А вы бывали в Черногории?
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