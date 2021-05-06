Черногория открылась для белорусов. Посмотрели, как там сейчас

Источник материала: Onliner Первый в этом сезоне чартер из Минска в Тиват вылетел 30 апреля. Белорусский Boeing радостно и с торжественным поливом встретили в Черногории — стране с горами, свежим морем, близкой белорусу едой и атмосферой беззаботности. Официальный туристический сезон еще не начался, но самолет уже был забит вплотную: белорусы устали и хотят если не на ручки, то под солнышко. Журналисты Onliner отправились первым рейсом посмотреть, как Черногория готовится к новому ковидному сезону, к чему туристам следует быть готовыми и чего ожидать.

Теплый ветер обдает лицо, приветливые таможенники улыбаются туристам и шутят, люди вокруг счастливы — никакой опасности. Для белоруса, который последний год провел на родине, это какой-то космос — и всего лишь через два часа в пути. Адриатическое море, солидные массивы гор, каньоны, реки и озера — страна с чуть более чем 600-тысячным населением смогла вместить все, что радует глаз туриста. Этим и живет: основные доходы у Черногории — от сферы туризма, горстки сельского хозяйства и капли промышленности.





























Антиковидные меры: за столиком можно сидеть максимум вчетвером

Но отойдем от лирики, ближе к делу. В апреле, после очередного локдауна Черногория объявила о снятии ограничительных мер для туристов из Беларуси. Об этом в своем твиттер-аккаунте написал министр финансов страны Милойко Спаич. В Черногорию не нужны ни ПЦР-тест, ни виза — правда, по возвращении придется 10 дней отсидеться на самоизоляции.

Все выглядит гладко, но какие правила действуют внутри Черногории? Есть несколько важных моментов. Во всех закрытых помещениях нужно носить маски, а если вы ходите туристической группой, то нужно надевать их и на улице (это не касается национальных парков). Практика показывает, что загара в пол-лица не будет: уличные экскурсии не тянутся вечность. А если не носить маску, можно получить штраф от коммунальной полиции.





В праздники и выходные в Черногории большим группам туристов нельзя передвигаться из города в город, чтобы не было массовых скоплений людей.

В Подгорицу (столицу Черногории) ездить не рекомендуется, ведь там сейчас наибольшее количество заражений по стране. Но все эти нюансы учитываются при организации отдыха иностранцев, заверяют сотрудники туроператора по Черногории R-Tours .

Во всех отелях, заведениях и других общественных местах рассыпаны антисептики, где-то выдают маски. Кстати, в кафе и ресторанах за одним столиком не могут садиться более четырех человек, а завтраки в некоторых отелях туристы не могут накладывать сами — все делает персонал в перчатках и масках. Поначалу бесит, но спустя день-два привыкаешь.



























В целом у бывалых создается впечатление, что персонал стал повежливее. Говорят, в последние доковидные годы он чуть расслабился, но после начала пандемии и длительного застоя подсобрался и соскучился по гостям.

Еще один важный момент — комендантский час. В Черногории он начинается в полночь и длится до пяти утра. Опять же, если поймает полиция, могут возникнуть проблемы.

Свежее море и низкие цены

Туристический сезон в Черногории еще официально не стартовал, поэтому полным ходом ведется подготовка. На пляжах практически нет лежаков (как и туристов), часть заведений еще только готовится открываться. По набережным бегают беззаботные и счастливые приморские коты, а в горах и на экотропах пока нет толп. Старт сезона — идеальное время для тех, кто не любит суеты и не готов к большим тратам. Например, арендовать авто на сутки можно за €10—15, а в пик сезона ценники взлетают порой и в десятки раз.

































Но есть и обратная сторона медали: море еще прохладное, не каждый рискнет купаться. В первый день после ныряния чувствуешь себя моржом, во второй — полуморжом, а на третий уже и неплохо. Но это вариант только для заложников девиза «А мо, яно так і трэба?», а для любителей поваляться в теплом море — рановато.

С 1 по 3 мая в Черногории были длинные пасхальные выходные, поэтому в основных туристических местах (Петроваце, Подгорице, Которе и других) отдыхали небольшие группы путешественников. В основном это местные, албанцы и сербы. После выходных курорты заметно опустели, но в самом популярном городе — Будве — уже пошел движ и нередко встречаются русскоязычные туристы. Это белорусы и украинцы: из наших стран недавно открылись чартеры.































В Цетине — исторической столице Черногории — вообще своя атмосфера. Здесь туристом сейчас почти и не пахнет, поэтому можно увидеть жизнь местных во всей красе. Это консервативные и гордые люди, ведь именно их предки отстаивали свою нацию и религию в XIX веке, когда в Черногорию пришли османы.

































Обычная картина дня в Цетине: на террасах кафе сидят мужчины, пьют кофе, читают газеты и обсуждают насущное. Говорят, так они могут просидеть целый день. Это не значит, что эти люди шикуют: утром заказывают чашку кофе, в полдень идут домой пообедать, а потом возвращаются и снова пьют кофе. Женщин за таким ритуалом почти не встретишь: они занимаются домашними заботами.

Пустые дороги, подготовка пляжей и снег в горах

Черногорские трассы и серпантины практически пустые, добраться до туристических мест можно без труда, а по пути залипать на красоты: лазурные заливы и побережья, массивные и зеленые горы. В пик сезона, говорят местные, здесь бывают пробки длиной во всю страну. В них можно стоять часами. Но такое здесь помнят в старые добрые доковидные времена. В этом году подобного не предвидится.



























А в горах еще не сошел снег. Если внизу знаменитых черногорских Ловченских гор зелень, почти летняя свежесть и благодать, то на вершинах чуть прохладнее (как в белорусском апреле — нормальном, а не этом). Зато можно ощутить еще один контраст в стране, где их и без того масса.

Песок и гальку на побережье Адриатики еще завозят и утаптывают, ремонтируют некоторые «пригорные» мостики. Но по большому счету ничего не мешает неискушенному туристу и сейчас отдыхать, купаться, любоваться пейзажами и фантастическими закатами. Основная часть туристической инфраструктуры готова, остальное — в процессе.

























В Будве, например, уже развернулась торговля свежевыловленной рыбой и морепродуктами, открылась бо́льшая часть популярных заведений и сувенирных лавок. Правда, куда-то подевалась знаменитая скульптура гимнастки — надеемся, к сезону ее вернут. Море, горы, каньоны и зелень есть, старая архитектура на месте, солнце дает загореть, воздух свеж, спишь как младенец, экскурсии стартовали — зато пока без толкотни и пробок.































Белорусы и в «мирные» времена любили Черногорию, а сейчас, видимо, полюбят еще больше: пока только в эту страну можно въехать без визы и ПЦР-теста (к концу мая должна открыться еще соседняя Албания). А так без ПЦР можно ехать в экзотические Мексику, Доминикану, Танзанию, но у этих вариантов свои нюансы. Это и визы, и сложные перелеты (иногда ПЦР-тесты требуются для того, чтобы попасть в страну, где осуществляется пересадка).

Вариантов с ПЦР-тестом больше: Турция, Египет, Тунис, Болгария, Греция, ОАЭ, Кипр, Грузия, Куба, Таиланд — все они требуют результаты теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до вылета.

А вы бывали в Черногории?

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Спасибо ребятам из «Аэротрэвел» за возможность посмотреть, как Черногория готовится принимать белорусов.