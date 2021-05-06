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Опубликован список силовиков, которых Лукашенко лишил званий
Источник материала: Onliner
На днях стало известно, что Александр Лукашенко
В нем 87 фамилий. Среди них есть бывший следователь Евгений Юшкевич, который с апреля находится в СИЗО КГБ. Также есть имена бывших силовиков, которых белорусское государство считает причастными к террористической деятельности.
В списке фигурируют как воинские звания, так и специальные звания милиции. Ранее глава МВД Кубраков говорил, что инициатива указа исходила из его ведомства: «Это те, кто просто ошибся в выборе профессии и в определенный момент, когда были определенные трудности, положил удостоверение, отказался исполнять свои служебные обязанности».
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На днях стало известно, что Александр Лукашенко подписал указ о лишении званий более 80 бывших силовиков из различных ведомств. Причиной назвали дискредитирующие...
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