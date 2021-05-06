Опубликован список силовиков, которых Лукашенко лишил званий

Источник материала: Onliner

На днях стало известно, что Александр Лукашенко подписал указ о лишении званий более 80 бывших силовиков из различных ведомств. Причиной назвали дискредитирующие поступки «в период обострения общественно-политической обстановки в стране с целью ее дестабилизации». Сегодня на Национальном правовом интернет-портале опубликовали указ со списком всех силовиков.

В нем 87 фамилий. Среди них есть бывший следователь Евгений Юшкевич, который с апреля находится в СИЗО КГБ. Также есть имена бывших силовиков, которых белорусское государство считает причастными к террористической деятельности.

В списке фигурируют как воинские звания, так и специальные звания милиции. Ранее глава МВД Кубраков говорил, что инициатива указа исходила из его ведомства: «Это те, кто просто ошибся в выборе профессии и в определенный момент, когда были определенные трудности, положил удостоверение, отказался исполнять свои служебные обязанности».