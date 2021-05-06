«Уволили незаконно». Бывший главный инженер электродепо судится с метрополитеном

Полгода назад 50-летнего главного инженера электродепо «Могилевское» Олега Татаринчика уволили из Минского метрополитена по инициативе нанимателя. С тех пор он судится с бывшим работодателем, потому что считает увольнение незаконным и политически мотивированным. Суд принял сторону метрополитена.





Осудил насилие — стали наказывать рублем

Электродепо «Могилевское» занимается обслуживанием и ремонтом подвижного состава второй линии метро. В штате депо 461 человек, в том числе 200 машинистов электропоезда.

Считается, что после начальника депо главный инженер — второй человек. Олег Татаринчик занимал эту должность с октября 2016 года по 13 ноября 2020-го.

Возможно, работал бы и по сей день, но случился август 2020 года, который перевернул его жизнь.

Татаринчик записал видеообращение к работникам метрополитена и Белорусской железной дороги, в котором выразил свою гражданскую позицию относительно ситуации в стране. Осудил отсутствие выбора на выборах и беспрецедентное насилие властей против белорусского народа. Это заявление передал руководству метрополитена 17 августа.

Никаких негативных последствий для него вроде не было. Наоборот, предложили заблаговременно продлить контракт на один год на прежних условиях до октября 2021 года. При этом, рассказал Татаринчик, руководство доводило до него мысль: если с ним заблаговременно продлили контракт, значит, следует убрать его видеообращение из соцсетей, прекратить «разлагать дисциплину в коллективе» и так далее.

Когда Татаринчик отказался, в его работе стали замечать недостатки и стали наказывать рублем.

«За август снизили размер премии на 15% якобы за недостаточный контроль за деятельностью подчиненных, — рассказал он. — В сентябре я получил выговор, меня полностью лишили премии за нарушение, “выразившееся в недостаточной организации работ по охране труда в подразделениях электродепо”. За сентябрь—октябрь 2020 года не начислили две выплаты (премии) стимулирующего характера, которые ранее получал ежегодно».

Вышел из официального профсоюза — составили десятки докладных и уволили

После неудачной попытки обжаловать выговор в комиссии метрополитена по трудовым спорам, главный инженер электродепо вышел из официального профсоюза и «Белой Руси». Вступил в Свободный профсоюз Белорусский и стал членом расширенного Координационного совета.

Без внимания руководства его активность не осталась: «Меня нагло и неприкрыто на постоянной основе дискредитировали в глазах подчиненных и коллег, давили психологически. Об этом я сообщал руководству в докладной записке в ноябре. За короткий промежуток времени составили десятки докладных и объяснительных записок, актов, протоколов разбора с целью избавиться от меня “законно” и в кратчайшие сроки».

Уволили Татаринчика в ноябре «за неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей работником, имеющем неснятое (непогашенное) дисциплинарное взыскание, пункт 6 статьи 42 ТК РБ».

Прямое поручение начальника депо было такое — обеспечить средствами защиты от поражения электротоком работников станции «Ковальская слобода».

Татаринчик настаивает, что поручение было устным, не были определены сроки его выполнения. Кроме того, в начале ноября 2020 года, говорит он, «не было юридических оснований рассматривать пункт техосмотра (ПТО) “Ковальская слобода” в качестве объекта, который находится в границах обслуживания электродепо “Могилевское”». А согласно его должностным обязанностям, Татаринчик должен был обеспечивать непосредственное руководство и организацию охраны труда в подразделениях электродепо. Да и заниматься средствами защиты лично он не был должен, это обязанность руководителей среднего звена — мастера и начальники лаборатории.

«Подчеркну, что я получил распоряжение 5 ноября 2020 года, а только 6 ноября перед выходными представителем ГП “Минский метрополитен” и УП “Минскметрострой” был подписан акт приемки-передачи в эксплуатацию третьей линии метрополитена», куда и входит “Ковальская слобода”». А уже в понедельник ко мне появились претензии по поводу невыполнения распоряжения руководителя. Я полагаю, что мне специально дали заведомо невыполнимое поручение, — рассказал он.

Суд да дело

Татаринчик до сих пор пытается оспорить свое увольнение в суде.

14 января суд Московского района отказал ему в удовлетворении исковых требований к Минскому метрополитену о восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда и судебных расходов.

Бывший главный инженер депо «Могилевское» обжаловал решение в Минском городском суде, но безрезультатно. Подал надзорную жалобу на имя председателя Минского городского суда. Жалобу не удовлетворили.

Метрополитен настаивает на том, что увольнение законно, так как были взыскания и не было выполнено распоряжение.

О политике в суде не говорили, Татаринчик в иске и надзорной жалобе также делал акцент только на трудовом законодательстве. Он указывает на то, что ни один довод с его стороны не был рассмотрен судом, не был опрошен ни один из важных для Татаринчика свидетелей, принимавших участие в рассмотрении дисциплинарного проступка и составлявших акт, на основании которого его уволили.

Татаринчик говорит, что считает свое «увольнение актом устрашения всех остальных работников метрополитена. Это наказание за гражданскую позицию и политические убеждения».

«Не питаю никаких иллюзий насчет того, какое решение будет принято. Я достаточно хорошо понимаю, что в стране правовой дефолт. Тем не менее, считаю, что необходимо пройти все судебные инстанции до Верховного суда с целью сбора, учета и хранения доказательств преступлений должностных лиц», — сказал Татаринчик.

«Это того стоило — заявить о своей гражданской позиции»

Тем временем он рассылает резюме: «У меня хорошее образование, опыт руководящего работника, но работу найти не могу. Я не поменяю своих убеждений. Любой уволенный за политику профессионал может принести лишние хлопоты и проблемы».

И все же, говорит Татаринчик, «это того стоило — заявить о своей гражданской позиции. Я очень благодарен моим родным, которые меня поддержали. Я потерял работу, лишился хорошего дохода и самореализации, но обрел душевное равновесие».

«Должность руководителей моего уровня предполагает, что надо заниматься некрасивыми вещами — агитировать людей оставаться сторонниками действующей власти, демонстрировать, что являешься ее адептом. Оставшись на работе, я вынужден был бы скрывать свою точку зрения, шифроваться. Каждый руководитель в Беларуси занимается чем-то подобным, каждый немного политрук», — говорит Татаринчик.

По его словам, в электродепо «раз в месяц проходил день информирования, и я был вынужден доводить до работников информацию из выданного идеологами текста. Там было написано об успехах то белорусской медицины, то строительства, то сельского хозяйства. Например, могли вдруг сравнить надои на корову в Беларуси и США. И я должен был выступить с представленной информацией перед коллективом в актовом зале. Сокращал текст до минимума, обходил некоторые вещи, но делал это. Было неприятно».

«Сейчас я этого бы не выдержал. Теперь я в гармонии с самим собой. Чистая совесть — большое дело. Уверен, моим коллегам на сопоставимых должностях теперь очень морально тяжело. Их просвечивают со всех сторон на лояльность», — считает Татаринчик.

Он говорит, что происходящее в Беларуси напоминает ему события, описанные в романе Айн Рэнд «Атлант расправил плечи»:

«Посмотрите, все то же самое: “Интеллектуалы захлопнут рты при первом признаке опасности, будут плевать в человека, который их кормил, и лизать руку того, кто отвешивал им пощечину”».

«Каждый руководитель стремится угодить своему начальству, чтобы произвести хорошее впечатление. У нас руководитель не станет забивать себе голову проблемами будущего, когда над ним нависла опасность немедленного страшного бедствия в случае, если вышестоящий рассердится. Большинству руководителей свойственно в случае нештатной ситуации пронестись по всем кабинетам и на всех произвести впечатление бешеной активности и найти козла отпущения. Сегодняшний руководитель понимает, что инициатива наказуема. Если принял решение — будь готов отвечать по полной, вплоть до увольнения. Это и случилось со мной», — резюмировал Татаринчик.